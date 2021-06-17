Ограничивать опасно, но нужно: о чем в итоге договорились власти Башкирии и прокатчики электросамокатов

Депутаты Госсобрания республики обеспокоены растущим травматизмом среди пользователей электросамокатов Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Курултае Башкирии состоялось рабочее совещание по вопросу урегулирования вопросов использования гражданами электросамокатов и прочего похожего транспорта. В мероприятии приняли участие как сотрудники региональных ведомств, так и представители компаний, осуществляющих прокат электросамокатов. Повестка совещания возникла по поручению председателя Госсобрания Константина Толкачева, выразившего большую озабоченность растущим травматизмом среди пользователей электранспортов.

Как заявил на совещании председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Николай Хорошилов, в существующем правовом поле образовалась основательная «проплешина» в виде определения средств индивидуальной мобильности как транспортного средства. Водитель электротранспорта официально до сих пор считается пешеходом.

Хорошилов считает, что пользователь минитранспорта, представляет для себя и окружающих большую опасность по сравнению с обычным пешеходом. Депутат предположил, что именно это обстоятельство и сподвигло Минтранспорта России совместно с Госавтоинспекцией начать разрабатывать поправки к существующим правилам дорожного движения.

Новые поправки должны закрепить определение и понятие средств индивидуальной мобильности, а также регламентировать порядок движения граждан, пользующихся этими средствами.

Электросамокатчики официально до сих пор считаются пешеходами Фото: Михаил ФРОЛОВ

СОЮЗ С ПРОКАТЧИКАМИ

Поправки вынесут на утверждение правительством в ближайшие месяцы. Однако депутат Николай Хорошилов считает, что они не смогут решить все назревшие проблемы.

– Решение всех вопросов должно опираться на совместную добрую волю органов местного самоуправления и владельцев прокатных сервисов. Должны быть разработаны правила, следование которым закреплено соответствующим соглашением между агрегаторами и органами местного самоуправления, – заявил Хорошилов.

Председатель общественного совета при Минтрансе Рустем Баязитов считает, что в вопросе с минитранспортами образовался юридический вакуум. Поэтому, как он утверждает, в сложившейся ситуации муниципалитетам и органам государственной власти довольно трудно выступать с позиции силы.

На данный момент, как заявил Баязитов, юридических инструментов для запрета электротранспортов нет, так как до сих пор не ясно, как наказывать их пользователей за нарушения, как задерживать, как замерять скорость транспортов и как их эвакуировать.

– Как все это будет регулироваться в будущем, пока сложно сказать, но считаю, что здравый смысл должен победить. Запрещать никакого смысла нет – нужно договариваться. Не будем лукавить, инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности в городе нет. Проблему решать предстоит долго и кропотливо, и не только силами муниципалитета, – отметил Рустем Баязитов

Для решения вопросов регулирования работы прокатных сервисов депутаты Курултая предложили мэрии Уфы совместно с Минтрансом республики создать вневедомственную рабочую группу. К сотрудничеству будут также привлечены и сами компании по аренде электросамокатов.

Заинтересованные стороны, как планируется, заключат соглашение и совместно разработают меры для повышения безопасности всех участников дорожного движения с учетом интересов как граждан, так и бизнеса.

Для решения проблем с электросамокатами будет создана вневедомственная рабочая группа и заключено специальное соглашение Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ

Представители прокатных сервисов вместе с сотрудниками администрации Уфы уже сформировали ряд ограничений и мер, призванных решить проблемы с электросамокатами в столице.

Представители крупных сервисов проката согласились ограничивать максимальную скорость передвижения электросамокатов на проспекте Октября, улицах Ленина и Заки Валиди до 10 км/ч, а в парках, в скверах и на территориях набережных – до 15 км/ч. На улицах 50 лет Октября и Революционной установили лимит до 15 км/ч.

– Некоторые из пользователей выражают недовольство, но мы считаем, что безопасность превыше всего. На самих перекрестках и на расстоянии 20-50 метров от них электросамокат системно автоматически снижает скорость. При скорости в 10 км/ч на транспорте сложно ехать, поэтому в таком случае пользователь вынужден спешиться и перейти перекресток шагом. По такому же принципу работают ограничения и в парках, – сообщил операционный управляющий компании «Whoosh» в Уфе Кирилл Беляев.

Беляев также прокомментировал идею программного ограничения электросамокатчика от выезда на проезжую часть. Он заявил, что технически это осуществить, к сожалению, невозможно.

Представители столичной мэрии отметили, что нарушителями становятся и индивидуальные собственники электросамокатов. Однако, по заявлению городской администрации, регулировать их скорость посредством программного обеспечения пока не представляется возможным.

Скоростной лимит электросамокатов ограничат на территориях нескольких улиц, парков и на набережных Фото: Рустем АХУНОВ

ШТРАФЫ

В целях безопасности дорожного движения, как сообщили сотрудники администрации города Уфа, пользователи электросамокатов при аренде транспорта заключают договор оферты. В нем оговаривается, что пользователю должно быть не менее 18 лет, он должен быть трезв, должен использовать самокат исключительно сам и должен парковать транспорт в специально отведенных местах. Водителю минитранспорта также запрещается перевозить на самокате третьих лиц.

За нарушение правил, указанных в договоре, по словам Кирилла Беляева, предусмотрены штрафы.

– Как бы мы не были против этого, нам все равно пришлось к этому прийти. За май мы оштрафовали 30 пользователей за неправильную парковку и за езду на самокате более чем одним человеком. Средняя сумма штрафа составляет 1000 рублей, – сообщил Беляев.

Для борьбы с теми, кто любит покататься на электросамокате в компании кого-нибудь еще, планируется в этом сезоне ввести системное ограничение по весу.

Возраст пользователя электросамоката должен быть не менее 18 лет Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ПАРКОВОЧНЫЕ ЗОНЫ

На основных улицах, где расположена большая часть парковок электросамокатов (улицы Ленина, Заки Валиди, набережная и парк Гафури), уфимская мэрия планирует обустроить специальные зоны для размещения минитранспортов.

– Расстановка и парковка самокатов для нас тоже больная тема. Сейчас мы наняли 10 человек, которые круглосуточно занимаются наведением порядка на парковках. Также в основных парковочных зонах в парке Гафури, на площади Ленина и на набережной ходит человек и следит за порядком весь день. Таких людей у нас пять. Также у нас четыре сервисные машины, которые ездят по городу и решают этот вопрос. Они же следят за безопасностью и нарушителями и все фиксируют посредством фото. Особо злостным нарушителям блокируется доступ к аккаунту в мобильном приложении для аренды, – сообщил операционный управляющий компании «Whoosh» в Уфе.

Представитель прокатного сервиса, помимо прочего, рассказал о сотрудничестве с органами правопорядка. По его словам, компания отвечает на все официальные запросы по нарушителям и, как правило, в течение 24 часов предоставляет сотрудникам все необходимые данные.

За каждое действие, направленное на снижение скорости, буду платить сами самокатчики – так считают прокатные компании Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«ПЛАТИТЬ ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ БУДУТ САМИ ЭЛЕКТРОСАМКАТЧИКИ»

Исполнительный директор прокатной компании «MeGo» Дмитрий Веселов заявил, что основные проблемы с электросамокатами связаны с резко возросшим количеством минитранспортов в Уфе. По его мнению, это естественно, что город столкнулся с проблемами, связанными с безопасностью граждан и проблемами размещения самокатов.

По словам Дмитрия Велесова, стандартный электросамокат, как правило, имеет скоростное ограничение в 25 км/ч. И, по его мнению, сокращение скоростного лимита хотя бы на 5 км/ч – это уже огромный шаг навстречу безопасности.

– Представьте себе, пользователь, который привык к скорости перемещения 25 км/ч и у него путь занимает примерно 25 минут. Он за это платил 135 рублей. Как только мы изменяем эту скорость (при этом, очевидно, тариф не поменяется), он проедет уже не за 135 рублей, а за 155. За каждое действие, направленное на снижение скорости, так или иначе будет платить конечный пользователь. Это еще одна проблема, которую абсолютно точно необходимо решать только путем совместного согласования, – заявил Велесов.

Председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Николай Хорошилов подчеркнул необходимость совместного решения электросамокатной проблемы.

– Ограничительные меры – они всегда очень опасны. Жизнь и здоровье граждан – это очень важно, но с другой стороны мы должны еще думать и об их комфорте. Также мы должны думать и о бизнесе, который мы не должны убивать. Когда решения принимаются кулуарно и без обсуждений – это всегда вызывает негативную реакцию, – заявил Хорошилов.

Представители других прокатных сервисов тоже положительно высказались об идее формирования совместных соглашений и создания вневедомственной рабочей группы.

Администрация Уфы, как было заявлено, подготовит и вынесет на обсуждение свой вариант соглашения в ближайшее время.

Напомним, что совсем недавно произошел еще один инцидент, связанный с электросамокатом. 12 июня на проспекте Октября в Уфе водитель минитранспорта на полной скорости врезался в 82-летнего Роберта Галиакберова. В результате аварии мужчина повредил руку и получил тяжелый перелом ноги. Горе-самокатчик и его товарищ после происшествия поспешили скрыться и даже не вызвали медиков.