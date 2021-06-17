Ситуация с «Золотым запасом» в Башкирии приняла неожиданный поворот

В МВД по Башкирии решили возбудить уголовное дело по факту мошенничества

Напомним, что проблемы у займодавцев краудфандинговой площадки «Золотой запас» начались после того, как в марте 2019 года Центробанк отозвал лицензию у Роскомснаббанка, в котором у нескольких компаний, привлекавших займы через площадку, были открыты расчетные счета.

В результате, после отзыва лицензии у банка, проблемы возникли у тех заимодавцев, чьи средства были вложены в семь фирм, имевшие свои расчетные счета в «Роскомснаббанке»: ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений» и «Советник». Пострадавшими оказались более 4 тысяч инвесторов, суммарный объем их требований превышал 2 млрд рублей. Отметим, что при этом более 30 компаний, получавших займы через «Золотой запас», но открывших расчетные счета в других банках, продолжают исправно выполнять свои обязательства перед заимодавцами и по сей день.

По последним данным, уже выплачено порядка половины от общей суммы накопившегося долга, а это практически 1,4 млрд. Сейчас в реестре кредиторов числятся 2,7 тысячи человек с суммарным объемом требований чуть более чем в 1,4 млрд рублей (без учета процентов). Эту же цифру общей задолженности перед гражданами подтвердили и в МВД Башкирии.

3 июня 2021 года в МВД по Башкирии приняли решение возбудить уголовное дело по факту возможного мошенничества в отношении ООО «Золотой запас». По данным полиции, этого хотели некоторые из вкладчиков инвестиционной площадки. На данный момент стражи порядка не определили круг подозреваемых в совершении преступления.

Подобное развитие событий отрицательно восприняли абсолютное большинство заимодавцев «Золотого запаса» - инициативные группы вкладчиков неоднократно выступали за возврат денег путем банкротства фирм-заемщиков. В свою очередь, в полиции отреагировали на заявления нескольких заимодавцев и сначала провели проверки, а затем возбудили уголовное дело.

ПОПУЛЯРНЫЙ ВОПРОС

В связи с неожиданным для большинства заимодавцев развитием событий, а именно возбуждением уголовного дела, накопилось множество вопросов. Ответить на них попытался председатель Совета по правам человека Владимир Барабаш.

- Самый «популярный», если так можно выразиться, вопрос за прошедшую неделю — это, как я считаю, возможно, ли параллельное течение уголовного дела и процедуры банкротства и не помешает ли это благополучному завершению процесса возврата денег займодавцам «Золотого Запаса»? – передает опасения заимодавцев Владимир Барабаш.

По его словам, одновременное развитие двух параллельных процессов – расследования уголовного дела и банкротство фирм-заемщиков, работавших через инвестиционную площадку «Золотой запас», практически невозможно.

- Да, чисто теоретически, в неком идеальном мире, возможность параллельного течения двух принципиально разных юридических процессов без помех одного процесса другому, существует. Но, на практике, весь мой опыт и опыт моих коллег говорит об обратном - о том, что провести расследование уголовного дела, не мешая процедуре банкротства, и выплате вкладчикам - нереально. Именно поэтому я еще на первом собрании, которое проводил, объяснял эти нюансы и именно поэтому всеми нами, совместно, был выбран путь возврата денег через банкротство, - пояснил председатель Совета по правам человека при главе Башкирии.

ЧТО С ЗЕМЛЕЙ

Еще один вопрос, который волнует заимодавцев «Золотого запаса» - перевод земель сельскохозяйственного назначения в районе села Русский Юрмаш в земли населенных пунктов. Именно эти земельные участки, принадлежащие фирмам-заемщикам, являются одним из самых дорогостоящих активов, гарантирующих возврат денег.

- Друзья, то, что я не пишу в ежедневном формате о ходе проводимых работ не значит, что они не идут. К примеру, буквально на прошлой неделе, вышел протокол рабочего совещания у вице-премьера правительства республики Раифа Абдрахимова, где он дает поручения администрации Уфимского района по организации помощи инвестору проекта по ускорению внесения изменений в Генплан Юрмаша и согласования проектов планировки и межевания. Это как раз те юридические действия, что нужны для перевода земли. На следующий день, уже прошло совещание у первого заместителя главы уфимского района (он курирует земельные вопросы) Кирилла Паличева. Где проработали вопросы договора комплексного освоения территории. Еще через день уже состоялось рабочее совещание с проектным институтом Башкиргражданпроект. Так что ускоряю, как могу. Работа идет в ежедневном режиме, - подчеркнул Владимир Барабаш.

Рассказал председатель Совета по правам человека и сроках переоформления этих земельных участков.

- Там есть два обязательных срока на проведение публичных процедур, которые в силу закона обойти нельзя. Это два раза по 45 дней. Плюс время на проектирование и кадастрирование. Инвесторы сами торопят, и своим менеджерам ставят очень жесткие сроки по завершению задачи перевода. Со стороны руководства республики тоже «зеленый свет». Уже, например, нам удалось снять проблему необходимости подведения инженерных коммуникаций для проведения процедур, нам разрешили делать перевод параллельно, не дожидаясь инженерии. Это существенно ускоряет процесс. Я верю и надеюсь, что мы сможем избежать подводных камней и сделаем всё максимально быстро, чтобы перейти уже, наконец к выплатам. По крайней мере, со своей стороны стараюсь ускорять всех, - заявил Владимир Барабаш.

КСТАТИ

Напомним, в марте 2019 года у башкирского «Роскомснаббанка» отозвали лицензию, из-за чего на его счетах оказались «заморожены» деньги фирм-заемщиков, действовавших через инвестиционную площадку «Золотой запас». Заложниками ситуации стали около 4 тысяч займодавцев, разместивших там свои денежные средства.

Тогда же инвесторы «Золотого запаса» объединились в несколько инициативных групп и пришли к выводу, что самый перспективный вариант их возврата – банкротство фирм-заемщиков. Проще говоря, абсолютное большинство заимодавцев выступали против возбуждения уголовного дела.