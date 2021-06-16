Что тут вообще происходит? Рабочая неделя в Башкирии началась сразу с пяти громких назначений и отставок

Новая рабочая неделя в Башкирии началась с громких назначений и не менее громких отставок в региональных органах власти. Так, на прошедшем в минувший вторник оперативном совещании глава республики официально подтвердил: кресло министра транспорта Башкирии занял Александр Булушев. Ранее он на госслужбе замечен не был – занимался сначала наукой, а затем ушел в бизнес.

Александр Булушев был назначен на пост министра транспорта

Примечательно, что предшественник Булушева на этом посту Алан Марзаев получил другой вакантный портфель в республиканском кабмине – его назначили министром ЖКХ. Пока с приставкой и.о., так как действующий министр и вице-премьер Борис Беляев все еще находится под следствием и ждет суда под домашним арестом. Что касается самого Марзаева, то сначала он руководил минтранспорта, а затем числился советником главы Башкирии по дорожному хозяйству.

Алан Марзаев стал и.о. министра ЖКХ

Недавно в Башкирии произошло еще одно кадровое назначение. На этот раз ожидаемое. Ратмир Мавлиев был переизбран депутатами Горсовета Нефтекамска на пост главы городской администрации. Предыдущий контракт у самого молодого сити-менеджера республики истек 21 мая и все это время он работал с приставкой «и.о.».

Ратмир Мавлиев переназначен мэром Нефтекамска

Самой громкой отставкой в Башкирии на этой неделе называют уход в отставку главного автоинспектора Динара Гильмутдинова. В ГИБДД он проработал ровно 30 лет, из которых последние 16 лет возглавлял региональную Госавтоинспекцию. По его собственному признанию, службу он оставил, чтобы попробовать свои силы в Госдуме – в ближайшее время он может стать кандидатом в депутаты верхней палаты российского Парламента.

Динар Гильмутдинов занимал должность главного госавтоинспектора Башкирии 16 лет

Еще одна отставка, которая пока осталась на уровне слухов – уход с поста замруководителя администрации главы Башкирии Рината Баширова. На данный момент никто так и не подтвердил его увольнение по собственному желанию.

Ринату Баширову прочат отставку, хотя официально он все еще замруководителя администрации главы Башкирии

На своем посту Баширов запомнился, прежде всего, «решением» вопроса экологического бедствия в Сибае в начале 2019 года.