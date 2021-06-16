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Политика16 июня 2021 13:42

Что тут вообще происходит? Рабочая неделя в Башкирии началась сразу с пяти громких назначений и отставок

Собрали все, что известно о кадровых перестановках «в верхах»
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Новая рабочая неделя в Башкирии началась с громких назначений и не менее громких отставок в региональных органах власти. Так, на прошедшем в минувший вторник оперативном совещании глава республики официально подтвердил: кресло министра транспорта Башкирии занял Александр Булушев. Ранее он на госслужбе замечен не был – занимался сначала наукой, а затем ушел в бизнес.

Александр Булушев был назначен на пост министра транспорта

Александр Булушев был назначен на пост министра транспорта

Примечательно, что предшественник Булушева на этом посту Алан Марзаев получил другой вакантный портфель в республиканском кабмине – его назначили министром ЖКХ. Пока с приставкой и.о., так как действующий министр и вице-премьер Борис Беляев все еще находится под следствием и ждет суда под домашним арестом. Что касается самого Марзаева, то сначала он руководил минтранспорта, а затем числился советником главы Башкирии по дорожному хозяйству.

Алан Марзаев стал и.о. министра ЖКХ

Алан Марзаев стал и.о. министра ЖКХ

Недавно в Башкирии произошло еще одно кадровое назначение. На этот раз ожидаемое. Ратмир Мавлиев был переизбран депутатами Горсовета Нефтекамска на пост главы городской администрации. Предыдущий контракт у самого молодого сити-менеджера республики истек 21 мая и все это время он работал с приставкой «и.о.».

Ратмир Мавлиев переназначен мэром Нефтекамска

Ратмир Мавлиев переназначен мэром Нефтекамска

Самой громкой отставкой в Башкирии на этой неделе называют уход в отставку главного автоинспектора Динара Гильмутдинова. В ГИБДД он проработал ровно 30 лет, из которых последние 16 лет возглавлял региональную Госавтоинспекцию. По его собственному признанию, службу он оставил, чтобы попробовать свои силы в Госдуме – в ближайшее время он может стать кандидатом в депутаты верхней палаты российского Парламента.

Динар Гильмутдинов занимал должность главного госавтоинспектора Башкирии 16 лет

Динар Гильмутдинов занимал должность главного госавтоинспектора Башкирии 16 лет

Еще одна отставка, которая пока осталась на уровне слухов – уход с поста замруководителя администрации главы Башкирии Рината Баширова. На данный момент никто так и не подтвердил его увольнение по собственному желанию.

Ринату Баширову прочат отставку, хотя официально он все еще замруководителя администрации главы Башкирии

Ринату Баширову прочат отставку, хотя официально он все еще замруководителя администрации главы Башкирии

На своем посту Баширов запомнился, прежде всего, «решением» вопроса экологического бедствия в Сибае в начале 2019 года.

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