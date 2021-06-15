Парадоксы статистики: в «ковидный» год в Башкирии появилось 20 тысяч вакансий с большой зарплатой

Рынок труда в стране развивается в основном за счет крупных или бюджетных предприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на все жалобы на сокращения и увольнения, за 2020 год на рынке труда Башкирии появилось почти 20 тысяч рабочих мест, которые аналитики называют высокопроизводительными.

ЧТО ТАКОЕ ВЫСКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО И КАКАЯ ТАМ ЗАРПЛАТА

История с высокопроизводительными рабочими местами (или ВПРМ – Ред.) началась с озвучивания так называемых «майских указов» руководства страны девять лет назад. Предполагалось, что к 2020 году в стране появится порядка 25 миллионов вакансий с зарплатой, которая должна полностью устраивать работника и быть относительно высокой.

Размеры «высоких» гонораров каждый регион должен высчитывать самостоятельно, причем пороговое значение (зарплаты должны быть не меньше этого числа! – Ред.) разнятся от статуса предприятия. Также аналитики делят компании на много- и монотерриториальные варианты. Первые действуют на территории нескольких регионов, вторые – только в одном субъекте.

Таким образом, в Башкирии получились следующие пороговые значения зарплаты, по размерам которых можно считать их высокопроизводительными.

Для многотерриториальных средних и крупных – 41 628 рублей, для монотерриториальных средних и крупных – 29 081, для бюджетных – 33 674. Меньше всего «порог вхождения» у малых и микропредприятий – здесь достаточно всего 18 102 рублей. Все вышеописанные суммы указаны после вычета НДФЛ.

ГДЕ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ ВСЕГО

Как правило, размеры «минималки» монотерриториальных предприятий напрямую зависят от количества рабочих мест с достойной зарплатой. Порядочный человек всегда будет работать , другое дело – сколько ему за это заплатят. Традиционно, самыми «жирными» регионами оказались удаленные субъекты – ХМАО, ЯНАО, Сахалин, Магадан и Якутия. Здесь ВПРМ считаются вакансии с зарплатой в 50-70 тысяч рублей. Меньше всего предлагают зарабатывать на Кавказе –для минимального статуса тут достаточно получать всего по 18-20 тысяч рублей. Особняком стоит Москва, в столице ВПРМ начинается от 70 тысяч рублей.

ТАК ВСЕ ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?

Любопытно, но с 2019 года количество высокопроизводительных рабочих мест в стране выросло примерно на 6%. Похожие цифры наблюдаются и в Башкирии. Всего в регионе появилось порядка 20 тысяч вакансий в предприятиях разного статуса – от микропредприятий до серьезных многотерриториальных компаний. Всего их насчитывается около 513 тысяч.

Финансовые аналитики отмечают, что в целом рост количества ВПРМ произошел за счет создания дополнительных вакансий в бюджетной сфере и крупных предприятиях. Но смотреть на него как на истину в последней инстанции не стоит.

- В нашей реальности для значительной части населения позитивные макропараметры и экономический рост зачастую не отражаются на фактических заработках и качестве жизни, говорит президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. – Так же, как и сверхприбыли крупных компаний в отдельных секторах не означают повышения рентабельности и эффективности российского бизнеса в целом.

О зарплатах жителей Башкирии можно спорить бесконечно. Ранее мы выпускали большой материал, в котором разбирали, что не так с красивой цифрой Башстата о среднем размере заработка в регионе, который якобы достигает 50 тысяч рублей.

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