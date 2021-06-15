В Уфе поймали самокатчиков, из-за которых пожилой мужчина сломал ногу в День города

В Уфе поймали самокатчиков, которые сбили пожилого мужчину Фото: МВД Башкирии

Уфимские полицейские поймали двух электросамокатчиков, из-за которых серьезно пострадал 82-летний пенсионер.

Неприятная история, из-за которой в Башкирии все стали еще негативнее относиться к электросамокатам, произошла в Уфе 12 июня. В этот день жители столицы празднуют сразу несколько праздников – День России, День города и день рождения национального героя Салавата Юлаева. Ближе к вечеру 82-летний Роберт Галиакберов решил прогуляться по проспекту Октября (одна из центральных улиц города – Ред.). Недалеко от остановки «Фирма Мир» его на огромной скорости сбил парень, который ехал на электросамокате рядом с другом. После наезда молодые люди спешились и попытались помочь пенсионеру подняться на ноги.

- Они его подняли под руки и снова на сломанную ногу поставили. Из-за этого у него случился осложненный перелом со смещением, - объяснил «КП-Уфа» сын пострадавшего мужчины Альберт Галиакберов.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков Фото: Альберт Галиакберов

Пожилой мужчина объяснил подоспевшему на помощь родственнику, что горе-самокатчики после происшествия поспешили скрыться и даже не вызвали медиков. В итоге пострадавшего пенсионера доставили в больницу.

ПОПАЛИ НА КАМЕРЫ

Разумеется, что после таких «покатушек» молодых самокатчиков начали искать по всему городу. Вскоре в интернете появились и фотографии ребят – их получили с камер уличного наблюдения. 14 июня историей заинтересовался Следком Башкирии, а в понедельник, 15 июня, в МВД Башкирии сообщили, что самокатчиков задержали.

-Сотрудники уголовного розыска доставили предполагаемых участников происшествия. Ими оказались 21 и 23-летний уроженцы Дюртюлинского района Башкирии. Сейчас продолжается проверка, по итогам которой будет принято решение, - объяснили в пресс-службе МВД Башкирии.

КСТАТИ

Неприятные истории с самокатами начали происходить по всей стране с наступлением первых теплых дней. Например, в Санкт-Петербурге электросамокатчики сбили писателя Валерия Айрапетяна – после этого стражи порядка возбудили уголовное дело и начали проверки сервисов по прокату электросамокатов.

51-летний мэр ставропольского Кисловодска Александр Курбатов упал с самоката на большой скорости и серьезно пострадал. Медикам пришлось вводить чиновника в искусственную кому.

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