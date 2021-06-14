«Мальчик много лукавит»: малыш из Башкирии ушел из дома в тайгу и хотел дойти до другого города

Мальчик шел поздно вечером один в сторону Магнитогорска

13 июня поздно вечером по дороге в Магнитогорск жительница Белорецка Кристина обнаружила на шоссе мальчика. Девятилетний Вадим Д. (имя изменено - Ред.) шел абсолютно один в неизвестном направлении. О случившемся блогер рассказала в социальных сетях.

– Поздно вечером выезжали из Белорецка в Магнитогорск. На трассе мы увидели мальчика. Сначала проехали мимо, но потом развернулись. Увидев нас, он убежал в кусты. Завела с ним разговор – он вышел, и мы любезно пообщались. Спросила, куда идет. Говорит, направляюсь в Магнитогорск, родители отпустили, и я пошел к брату, – рассказала Кристина в своих социальных сетях.

Вадим сел в машину к неравнодушным белоречанам, и они отвезли его в полицейское отделение Белорецка. Ребенка доставили в участок примерно полночь, однако ему пришлось провести там всю ночь. Отец приехал за ним лишь в 11 часов утра. Как рассказала Кристина, родители утверждают, что искали ребенка, однако ни одного звонка в полицию за все время пропажи ребенка они почему-то не сделали.

Неравнодушные жители Белорецка доставили мальчика в отделение полиции

«УХОДИТ ИЗ ДОМА НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ»

Жители Белорецка говорят, что Вадим покидает таким образом дом уже не в первый раз. В разговоре с блогером мальчик рассказывал, как уходит время от времени к своему другу на два-три дня с ночевкой без телефона, и родители за ним не приходят.

– Вадим был одет хорошо, в джинсовом комбинезоне, футболке и кепке. Выглядел ухоженным, чистым. Однако по разговору стало понятно, что мальчику карманные деньги никогда не дают, якобы потому что он их не просит и они ему не нужны. У него также нет своего телефона. Вадим рассказал, что на его велосипеде порвалась цепь, а родители не покупают новую. У них в семье есть автомобиль марки «Лада», но он практически всегда стоит, потому что, по словам мальчика, в нем вечно все ломается, – сообщила девушка.

Также из разговора с мальчиком Кристина узнала, что Вадим не всегда говорит правду.

– Мальчик много лукавит. Его учат не говорить своей фамилии, не говорить, как зовут маму, учат врать, что она работает в полиции. Он говорил: «Я люблю маму, потому что она меня рожала и заботиться обо мне». Как педагог-психолог, я прекрасно видела эмоции, которые были у ребенка. В тот момент я сразу поняла, что это заученная фраза от взрослых, – рассказала блогер.

«МЕЧТАЕТ БЫТЬ БЛИЖЕ К РОДИТЕЛЯМ»

Из общения с мальчиком Кристина также поняла, что у него есть младшая сестренка.

– Было видно, что ребенок мечтает о хорошей жизни. Он мечтает стать летчиком, он мечтает о прыжке с парашютом с мамой и папой. В этих историях, что характерно, нет младшей сестры. Вадим мечтает быть ближе к родителям, а сестренку не воспринимает. Очень жаль, что из-за такой трагической травмы, он не поймет в полной мере, насколько это здорово – иметь сестру, – с сожалением отметила Кристина.

Жительница Белорецка также с горечью посетовала на безразличие и равнодушие со стороны окружающих. По ее словам, кроме них на том самом шоссе, никто даже не попытался помочь мальчику Вадиму.

– Хорошо, что это оказались мы, ведь люди бывают разные. Хотелось бы сказать, что на моем месте любой поступил бы так же, но перед нами в тот вечер ехали десятки машин, и никто не остановился спросить у ребенка, почему он один и куда направляется в половине двенадцатого ночи, – рассказала Кристина.

Неравнодушная жительница Белорецка не собирается оставлять без внимания ситуацию с девятилетним Вадимом. В настоящее время она активно поддерживает контакт с сотрудниками полиции и специалистами подразделения по делам несовершеннолетних.

– Как бы мальчик не пытался оправдать своих родителей, было ясно одно – у него очень сильно подорваны психика и эмоциональное состояние. Хотелось бы, чтобы этому делу дали ход, – заявила Кристина.

К счастью, в этот раз история с потерянным в глуши ребенком обернулась позитивным концом. Напомним, что летом 2017 года вся Россия следила за историей пропавшей в Белорецке Яны Перчаткиной. К сожалению, 9-летнюю девочку нашли мертвой - с ней расправился 38-летний местный житель. Позже мужчину задержали, а спустя месяц он умер в больнице из-за отравления.