«Башнефть» высадила 17 тысяч молодых деревьев по всей Башкирии

В этом году нефтяники планируют озеленить различными породами деревьев более 600 гектаров в разных уголках республики

Накануне сразу в нескольких городах и районах Башкирии сотрудники ПАО АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») провели масштабные субботники. В рамках всероссийской экологической акции «Зеленая весна» и республиканского движения «Зеленая Башкирия» нефтяники высадили более 16 тысяч саженцев на общей площади около 60 гектаров.

В мае «зеленые субботники» прошли в парке города Янаул, где башкирские нефтяники посадили редкие пурпурные декоративные яблоневые гибриды «Роялти», в Дюртюлинском районе республики близ деревни Нижнеманчарово высадили 6 тысяч саженцев молодых елей. Посадка хвойных пород деревьев прошла также в Уфимском и Чишминском районах – сотрудники «Башнефти» посадили там, в общей сложности 9 тысяч молодых елей и сосен.

Самой массовой стала посадка сеянцев ели близ села Аминево в Чишминском районе республики – более сотни работников «Башнефти» в солнечный и жаркий день приехали сюда вместе с семьями и детьми.

ОТ «ДОБРЫХ СЕРДЕЦ» – ПОТОМКАМ

Рано утром на окраину села Аминево прибыли сотрудники компании «Башнефть», чтобы сделать нашу республику еще зеленее и красивее. На клич волонтеров корпоративного движения «Добрые сердца» и правда откликнулось немало желающих. О том, как проходила акция и дальнейших планах по озеленению Башкирии рассказал в беседе с «Комсомолкой» организатор акции от «Башнефти» Айнур Гибатов.

Многие волонтеры приехали на субботник вместе с детьми

– Спустя почти полтора года отсутствия общих социальных корпоративных мероприятий, сегодня здесь, в селе Аминево Чишминского района, собрались работники «Башнефти». На республиканский субботник «Зеленая Башкирия» приехали порядка ста работников компании. Перед нами стоит очень важная задача – мы планируем посадить восемь тысяч саженцев ели на площади два гектара. За городом, погода хорошая, работники с отличным настроением, вместе с детьми принимают участие в такой акции! – говорит Айнур Гибатов.

Как отметил куратор «Добрых сердец», в корпоративном волонтерском движении несколько направлений деятельности – «Экология», «Ветераны», «Дети».

- В рамках экологического направления мы в течение всего года проводим такие субботники. Сегодня у нас «Зеленая Башкирия», а скоро состоится корпоративный субботник, - отмечает Айнур. – Сейчас мы сажаем молодые ели высотой 15-20 сантиметров. Место под посадку мы очень тщательно подбирали совместно с властями республики. Здесь хорошее территориальное расположение, относительно близко к городу и, конечно же, живописная природа вокруг.

ПО ЛИЧНЫМ УБЕЖДЕНИЯМ

Башкирские нефтяники, прибывшие в Аминево на экологическую акцию, все как один отмечали, что принять участие в субботнике они решили, руководствуясь личными убеждениями. Так, например, Юлия Шувалова уверена, что такие акции напоминают будущим поколения о том, что природу надо ценить и беречь.

– Мне нравится эта акция, она очень благородная. Все вместе мы хотим сделать нашу республику еще зеленее и красивее. В такой массовой акции лично я участвую впервые и делаю это по личным убеждениям. Здесь, на субботнике, чувствуется масштаб компании, масштаб озеленения. Я считаю, что такие акции нужны: они положительно влияют на экологию и напоминают будущим поколениям, что природу надо ценить и беречь. К тому же, сегодняшнее мероприятие еще и дает возможность пообщаться с коллегами в неформальной непринужденной обстановке. Дай Бог, чтобы все саженцы прижились и в будущем радовали нас большими, красивыми деревьями, – отмечает Юлия.

В погожий субботний день сажать сеянцы ели Кадрия Гутник прибыла вместе с двумя сыновьями – школьниками Сашей и Лешей. В беседе с «Комсомолкой» волонтер рассказала, почему решила принять участие в акции «Зеленая Башкирия» и что лично для нее значат такие экологические мероприятия.

– Сегодня прекрасная погода, а эта акция – прекрасная возможность провести время с детьми в совместном труде на благо республики, компании и самих себя. Мальчики помогают мне сажать елки и узнают много нового, дышат свежим воздухом. Теперь мы знаем, как нужно сажать деревья, - улыбается молодая мама.

Рано утром на окраину села Аминево прибыли сотрудники компании «Башнефть», чтобы сделать нашу республику еще зеленее и красивее

ВЫБОР МЕСТА

Почему башкирские нефтяники решили высадить сеянцы ели именно близ села Аминево в Чишминском районе республики? Как оказалось, место под посадку выбрали неслучайно и помогли в этом специалисты – лесники Уфимского лесхоза. Завесу «тайны» приоткрыл нам начальник Чишминского участка Разит Хамитов.

– На этом участке у нас редина, растет дубняк. А елка, как известно, любит тень. А там, где поля и пастбища, как правило, сажают сосну. У нас есть свой регламент, что и где можно высаживать. Около Аминево низкополосные насаждения, поэтому мы решили здесь подготовить почву и сделать посадку. Если ели приживутся, то через двадцать лет здесь будет хвойный лес, - рассказал Разит Хамитов.

Останавливаться на достигнутом башкирские нефтяники не собираются. Уже 5 июня они соберутся на лыжероллерной трассе «Энергетик», где в рамках акции «Зеленая Башкирия» посадят крупномеры. Присоединиться к общереспубликанскому субботнику уже изъявили желание порядка 250 сотрудников «Башнефти».

ВМЕСТЕ ЧИЩЕ

В рамках «Зеленой весны» коллектив «Башнефти» принял участие в субботниках на территории подшефных детских учреждений

В рамках «Зеленой весны» коллектив «Башнефти» принял участие в субботниках на территории подшефных детских учреждений. Работники сервисного исследовательского предприятия «Башнефть-Петротест» благоустроили территорию приюта «Изгелек» в г. Октябрьский, а их коллеги из предприятия «Башнефть-Добыча» в социальном приюте села Михайловка Уфимского района обновили игровую площадку, высадили деревья и вручили ребятам спортивный инвентарь, школьные принадлежности и игрушки. Также при участии «Башнефти» прошли субботники в социальном приюте для детей и подростков «Надежда» Ишимбайского района. А ученики 10-го «Роснефть-класса» лицея №62 совместно с нефтепереработчиками облагородили территорию Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

КСТАТИ

В прошлом году «Башнефть» активизировала «зеленые» инициативы, направленные на восполнение водных ресурсов в регионах присутствия компании: в Башкирии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Тогда башкирские нефтяники выпустили в водоемы более 1,2 млн мальков ценных пород рыб и очистили береговые линии протяженностью 5,5 километров от бытового мусора.

В 2020 году сотрудники компании высадили свыше 240 тысяч елей и сосен на площади 60 гектаров в нескольких районах Башкирии. А уже в этом году нефтяники планируют озеленить различными породами деревьев уже более 600 гектаров в разных уголках республики.