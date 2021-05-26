В Уфе прошли престижные олимпиады по точным наукам среди школьников и студентов

Интеллектуальные соревнования прошли на площадке УГНТУ

Накануне в Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоятся настоящий праздник науки: сотни школьников и студентов приняли участие в открытых олимпиадах по точным наукам. В интеллектуальных играх по физике, математике и химии «сражались» 58 девятиклассников из школ Уфы и Уфимского района. Победителей и призеров наградили ценными подарками и памятными медалями.

80 студентов из Уфимского топливно-энергетического колледжа и УГНТУ приняли участие в «Кубке Единого НПЗ по нефтепереработке». Организатором турнира, в том числе, выступил филиал «Башнефть-Уфанефтехим», входящий в структуру компании «Башнефть». Будущие нефтяники показали высокий уровень знаний по нефтепереработке и технологическим процессам.

В интеллектуальных играх по физике, математике и химии «сражались» 58 девятиклассников из школ Уфы и Уфимского района

На той же площадке нефтяного университета прошла IV Студенческая олимпиада по нефтехимии, химической технологии и автоматизации. Организатором традиционно является нефтехимическое предприятие «Башнефти» – «Уфаоргсинтез». За звание лучших знатоков в области нефтехимии соревновались 79 студентов двух кафедр УГНТУ – «Нефтехимия и химическая технология» и «Автоматизация, телекоммуникация и метрология». Как отметили в жюри олимпиады, задания были рассчитаны на уровень знаний старших курсов бакалавриата и магистрантов.

Победителей и призеров наградили ценными подарками и памятными медалями

Лучших студентов, показавших высокие результаты в этих интеллектуальных соревнованиях, пригласят на собеседование на предприятия «Башнефти», чтобы обсудить возможность построения карьеры в компании. В свою очередь лучшие девятиклассники, принявшие участие в турнире, приглашены для поступления в «Роснефть-классы», открытые в Башкирии.

Активное взаимодействие со школьниками и студентами является важной частью политики НК «Роснефть» и входящей в нее «Башнефти» по формированию кадрового резерва.