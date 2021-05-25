«До меня был только президент Таджикистана»: молодой уфимец организовал музей в честь самого себя

Эмиль Мингазов лично зазывал посетителей в свой музей. Фото: Эмиль Мингазов

23-летний уфимец Эмиль Мингазов – личность довольно известная. Многие его знают как инфобизнесмена и продюсера, но для большинства Эмиль - «тот самый парень, который открыл музей имени себя». В беседе с «Комсомолкой» уфимец рассказал, как ему вообще пришла идея о выставке, как подбирал экспонаты, и какие из них – самые памятные и любимые.

«ДО МЕНЯ БЫЛ ТОЛЬКО ПРЕЗИДЕНТ ТАДЖИКИСТАНА»

Выставка проходила с 19 по 23 мая в уфимском творческом пространстве «Арт-квадрат». Место выбрано неслучайно – где еще собирается молодежь, способная оценить гениальную задумку? Практически никакой рекламы, бесплатный вход, море впечатлений. Эмиль признается, что не получил за мероприятия ни рубля. Максимум – получил новых подписчиков в инстаграме. Цель была не заработать денег, а заявить миру о самом себе.

- Идея о музее в честь самого себя пришла совершенно неожиданно. Я выезжал из двора на машине, как меня вдруг осенило – надо делать выставку. А что – у президента Таджикистана был такой музей в его честь, чем я хуже? В общем, задумка показалась мне настолько креативной и гениальной, что было бы сущим преступлением не воплотить ее в жизнь, - говорит уфимец.

Впрочем, кроме самопиара у Эмиля была еще и благая общественная цель. Своей выставкой он старался донести, что каждый человек – уникальная и интересная личность. Даже если он обычный студент или работяга, а не звезда или медийная личность.

Желающие могли посмотреть видеозаписи из жизни парня. Фото: Эмиль Мингазов

БАНКА СО СЛЕЗАМИ БЫВШИХ И ЛУЧШЕЕ ДЕТСКОЕ ФОТО

Над выбором экспонатов для своего музея Эмиль особо не заморачивался – выбирал по принципу «из того, что есть». Это и памятные вещи, и видеозаписи, и фотографии, и креативные объекты вроде банки со слезами бывших (уфимец утверждает, что каждая слезинка – настоящая, и он собирал их лично – Ред.). Тут и футболка, купленная Эмилем за 30 долларов на концерте любимого артиста Эда Ширана в Америке. И детское кимоно, и любимая детская книга, и даже грамота за 4425 место в математической олимпиаде «Кенгуру», которую парень получил еще в далеком 2008 году.

- Сначала я даже хотел разместить свои молочные зубы, которые до сих пор любовно хранит моя мама, но потом решил, что это будет лишним, - смеется Эмиль. Впрочем, замена все равно нашлась: среди экспонатов красовался ренген-снимок «зубов мудрости» парня, которые нуждаются в удалении, но пока до сих пор на своем месте.

Очень много среди экспонатов и памятных фотографий – тут и «лучшая детская фотография Эмиля по мнению его мамы», и школьные и студенческие снимки, и фотографии из путешествий. В каждой – своя история.

В музее Эмиль собрал самые памятные для себя вещи и фотографии. Фото: Эмиль Мингазов

- Я дважды летал в Америку, и у меня фото, где я стою на фоне полицейской машины с повесткой в суд. Ее мне, кстати, выписали за то, что я зашел в магазин, где продают спиртное, - с улыбкой вспоминает парень.

«ГОДАМИ ХРАНИЛ ШКОЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ ОТ ВЛЮБЛЕННЫХ ПОКЛОННИЦ»

Кроме достижений, вроде фото недавно купленного новенького «Мустанга» или отметки о первом заработанном за месяц миллионе, особое место в музее имени Эмиля Мингазова занимает стенд с незаконченными проектами.

- Тут у меня и «Лего», которое мне подарили на день рождения друзья. Я с таким энтузиазмом начал его собирать, но так и не закончил. И куча книг, которые я так хотел прочитать, но не осилил до конца. Или 11 банок витаминов за 10 тысяч рублей, которые я заказал из-за границы, но забыл о них уже через три дня. Особая «гордость» - дорогущая фитнес-карта. Я покупал ее в полной уверенности, что буду вставать по утрам и заниматься спортом. Через пару-тройку занятий карта так и осталась пылиться на полке, - смеется Эмиль. – Согласитесь, у каждого из нас есть же такие вещи. И это здорово, когда можно улыбнуться над самим собой. Самоирония вообще хорошая вещь.

Есть у Эмиля и любимые экспонаты, которые занимают особое место в его жизни. На первом месте стоит банка с записками от поклонниц, начиная еще со школьного возраста. Сопровождает экспонат умилительная записка-пояснение: «Высокая популярность Эмиля у женщин объясняется хорошими наследственными генами».

- Все эти годы я реально хранил эти записки. На выставке каждый мог взять и развернуть этот клочок бумажки и прочитать, что там написано, прикоснувшись к частичке моей личной жизни. Находились и те, кто прочитал абсолютно все записки! – делится сам Эмиль.

Та самая банка с записками от бывших. Фото: Эмиль Мингазов

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - ВПЕРЕДИ

Как рассказывает молодой уфимец, его родители не смогли лично присутствовать на выставке, поскольку незадолго до открытия уехали в Сочи. Сам Эмиль до последнего не раскрывал им свою задумку – хотел сделать сюрприз.

- Конечно, они очень растрогались и поддержали меня. Потом не пропускали ни одного репортажа или статьи, - улыбается Эмиль. – Еще хочу сказать спасибо друзьям. Они не только помогли с реализацией моей идеи, но и вместе придумывали необычные цепляющие экспонаты – например, те же слезы бывших.

Сколько всего народу посетило импровизированный музей за пять дней, парень сказать затрудняется. Сам Эмиль каждый день с утра до вечера находился на выставке, общался с посетителями. Каждый желающий мог подойти к нему, поделиться впечатлениями или просто познакомиться.

В ближайшем будущем молодой уфимец обещает порадовать всех новыми задумками. Фото: Эмиль Мингазов

- Самое для меня главное, что все люди улыбались, получали позитивные эмоции. Не было грустных, скучающих или разочарованных. Поэтому я решил, что не буду останавливаться на достигнутом и обязательно придумаю что-нибудь новенькое! – обещает Эмиль Мингазов.