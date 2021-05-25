«БСК» и «ВЭБ Инжиниринг» расширяют сферы сотрудничества

«Башкирская содовая компания» и компания «ВЭБ Инжиниринг» в рамках Российского нефтегазохимического форума на выставке «Газ. Нефть. Технологии» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на ближайшие десять лет. Документ подписали генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов и генеральный директор ООО «ВЭБ Инжиниринг» Владимир Новиков.

Основной целью соглашения является долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество сторон, включая разработку стратегии развития компании и инвестиционные программы по модернизации производств и развитию социальной инфраструктуры региона присутствия компании общим объемом до 300 млрд руб.

АВТОРИТЕТНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Партнерами «Башкирской содовой компании» стали авторитетнейшие организации Российской Федерации - дочернее общество крупнейшей госкорпорации страны ВЭБ.РФ ООО «ВЭБ инжиниринг», Аналитический центр при Правительстве РФ, научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации». Документ предусматривает разработку стратегии развития БСК и дочерних обществ до 2026 года и на перспективу до 2031 года включительно, а также создание программы инновационного развития с 2022 по 2026 годов. В рамках программы будут прописаны и оцифрованы все проекты, включающие в себя цифровизацию предприятия, модернизацию оборудования, строительство новых производств, экологические проекты, развитие сырьевой базы.

- Данные авторитетные учреждения привлечены компанией в том числе и для того, чтобы в данной программе были прописаны источники финансирования проектов программы развития БСК, - сказал генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов. - А именно собственные средства БСК, средства институтов развития, средства госкорпорации ВЭБ.РФ и в том числе возможные формы федеральной господдержки. Рассчитываем, что мы получим достаточное финансирование на развитие нашего предприятия.

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ

- У нас с БСК уже не первый контракт, - рассказывает генеральный директор ООО «ВЭБ Инжиниринг» Владимир Новиков. - Мы уже реализуем проект по научно-исследовательской работе по переработке отходов. Сегодняшний контракт стал продолжением сотрудничества, так как мы являемся дочерним обществом ВЭБ.РФ в рамках долгосрочного развития мы смогли предложить лучшие условия и по цене, и по объему реализации. Текущее соглашение, которые мы подписали, включает в себя задачи по разработке долгосрочной программы развития БСК. Оно будет включать в себя как технологическую модернизацию действующего производства, так и создание новых производств, формирование жилой инфраструктуры в городе Стерлитамаке.

Руководство «Башкирской содовой компании» уверено, что расширенный консорциум авторитетнейших корпораций Российской Федерации с привлечением лучших экспертов в своей области позволит БСК сфокусироваться на новых задачах и получать максимальный результат в области развития своих производств.