Погода в Башкирии в июне 2021 не должна отличаться от средних показателей для этого месяца Фото: Рустем АХУНОВ

Синоптики Росгидромета предоставили прогноз погоды на июнь 2021 в Башкирии.

По данным федеральных экспертов, первый месяц лета на территории Башкирии относительно прохладным, по сравнению с жарким маем. Среднесуточная температура воздуха не будет превышать показателей нормы прошлых лет (около 16,6 градусов). Аномалий, связанных с дождями, также не ожидается – в регионе выпадет порядка 65 мм осадков.

Популярный сервис Гисметео опубликовал более подробный прогноз погоды на июнь 2021 в Башкирии. Если его обобщить, то уже с 1 июня жителей республики ожидает серьезное похолодание. В первой неделе месяца дневная температура воздуха упадет до +13 градусов, а небо затянет тучами. С 7 июня в регионе немного потеплеет, но вместе с этим в Башкирию придут дожди. Во второй половине июня 2021 в Башкирии вновь потеплеет, но сохранится пасмурная погода без осадков.

Стоит отметить, что месячные прогнозы синоптики и погодные сервисы составляют на основании среднегодовых данных о погоде в регионе. Не исключено, что в реальности прогноз будет отличаться от представленного. В интервью «КП-Уфа» главный метеоролог Башгидромета Анна Козаева объяснила, почему это происходит.