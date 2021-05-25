Новые люди предложили учить предпринимательству со школьной скамьи

Лидер политического движения Алексей Нечаев уверен, что необходим новый подход к образованию: массовое открытие центров школьного предпринимательства и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса.

Алексей Нечаев отметил, что школьники хотят учиться предпринимательству. И это не пустые слова. По заказу партии «Новые люди» в апреле текущего года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос по предпринимательской активности среди молодых людей. Согласно исследованию, 60% жителей страны хотели бы стать предпринимателями, а 62% родителей – утвердительно говорят о том, что «за» то, чтобы их дети стали предпринимателями. В свою очередь, 82% респондентов считают, что школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни.

По словам Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию именно молодых людей. Для этого предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать.

- Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик -государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик – это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует», - отметил Алексей Нечаев.

Партия «Новые люди» не просто предлагает новый подход к образованию школьников. У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах страны успешно реализуется программа обучения предпринимательству. Именно ее планируется масштабировать на всю страну.

Для Башкирии программа по обучению предпринимательству молодежи крайне актуальна. По официальным данным, с начала 2021 года количество безработных в республике выросло с 4,4% до 6,4%. Наиболее уязвимыми группами при трудоустройстве стали в том числе выпускники колледжей и вузов.

Председатель молодежного комитета Башкирского регионального отделения общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Евгений Буянов не понаслышке знает, как непросто молодым людям, даже имея огромный потенциал, начать трудоустроиться или свое дело.

- Поддерживаю инициативу партии «Новые люди» о том, что необходимо обучение школьников предпринимательству. Начинающие предприниматели рано или поздно сталкиваются с проблемой правильных коммуникаций. Они не могут донести свою мысль до инвесторов, грамотно презентовать себя и свою идею, - говорит Евгений Буянов. – Другая проблема – они боятся обращаться в госструктуры, считают, что их проект незначительный, но на самом деле многие проекты имеют огромный потенциал. Эти идеи в итоге реализуются, но за пределами Башкортостана и даже России, либо их бросают на полпути.

Чтобы поддержать начинающих предпринимателей среди школьников и студентов Башкирии, для них проводят теоретические и практические мероприятия.

- В Уфе мы уже работаем со школами и ВУЗами: действующие предприниматели выступают перед старшеклассниками и рассказывают о том, что такое предпринимательство. Как начать своё дело, где взять стартовый капитал, предлагают пройти практику на своих предприятия .

Также недавно создан бизнес-клуб, где старшеклассники, собираются на бизнес-завтраки и деловые обеды.

- Участники рассказывают о своих успехах и ошибках, делятся опытом. Приглашаются добившиеся больших успехов молодые бизнесмены, у которых есть чему поучиться. Эти мероприятия закрытые для СМИ и большого круга людей, но очень важные и нужные для тех, кто «горит» своим делом. Такие встречи – это как раз история о том, что учить бизнесу должны не школьные учителя, прошедшие какие-то курсы. Передавать опыт должны практики, те, кто реально открыл свое дело и преуспел в нём.