Малярия и мышиная лихорадка: с какими еще опасными вирусами, кроме ковида, сталкиваются жители Башкирии

В 2021 году увеличилось число укусов клещей с боррелиозом Фото: Алиса ТИТКО

С приходом тепла, помимо коронавируса, жители Башкирии столкнулись еще с несколькими достаточно опасными заболеваниями. Речь идет о клещевом энцефалите и боррелиозе, переносчиками которых являются иксодовые клещи, и ГЛПС (или попросту мышиной лихорадке), вирус которой переносят мыши-полевки. А на оперативном совещании в правительстве глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак рассказала, что в республике на днях был зарегистрирован и первый завозной случай тропической малярии.

- Человек приехал из Африки. Состояние пациента удовлетворительное, он находится на лечении, – рассказала Анна Казак.

Возросло в Башкирии и число случаев заболевания мышиной лихорадкой. Напомним, переносчиком вируса являются мыши-полевки, а заражение чаще всего происходит на дачах или на природе. За минувшую неделю зарегистрировано 10 случаев опасной лихорадки, 9 из которых – в Уфе.

- В целом с начала года уже 13 случаев, но мы видим, что показатели нарастают. Поэтому мы ведем активную разъяснительную работу с населением, - отметила глава регионального Роспотребнадзора.

По поводу присасывания клещей с начала сезона обратилось уже 3100 человек. Клещевой энцефалит 0,8 процентов, зараженность боррелиозом – более 18 процентов. Всем по необходимости (а детям в обязательном порядке) делают экстренную профилактику иммуноглобулином, который имеется в достаточном количестве во всех медучреждениях республики.

ЗА ВЫХОДНЫЕ ОТ КОВИДА СКОНЧАЛИСЬ 7 ЧЕЛОВЕК

Несмотря на аномальную майскую жару, коронавирус в Башкирии пока и не думает отступать. Так за последние сутки ковидом заболели 89 жителей республики, а общее число инфицированных увеличилось уже до 37574 человек. Большинство из них проходят лечение в амбулаторных условиях под наблюдением участкового врача, еще 141 пациент госпитализирован. Состояние 8 из них врачи оценивают как тяжелое, поэтому они переведены в отделение интенсивной терапии. Еще семь человек за выходные скончались от осложнений ковида – всего жертвами вируса стали уже 510 жителей республики. Стремительно увеличивается и число выздоровевших. С начала пандемии победить болезнь смогли 94 процента заболевших – 35367 человек, из которых 95 – за последние сутки.

Продолжается в республике и массовая вакцинация от коронавируса. Всего в Башкирию поставлено уже 386374 доз вакцин: из них первым компонентом вакцинировано 339181 человек, полностью завершили вакцинацию 254000 человек. Как отметил глава регионального Минздрава, только за минувшие выходные было привито 12148 жителей республики. Кстати, на прошлой неделе в Башкирию поступила первая партия вакцины, разработанной научным центром Чумакова, «КовиВак». Она относится к классическому типу вакцин и содержит в себе инактивированный (ослабленный и безопасный) вирус. Еще около 200 тысяч вакцин прибудут в республику в июне.

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве республики подчеркнул, что до сих пор именно вакцинация населения от коронавируса является пока единственным.

- Главная задача, которая у нас стоит, единственно возможный инструмент, чтобы остановить коронавирус – это только вакцинация, - в очередной раз подчеркнул Хабиров, призвав своих подчиненных донести эту мысль до населения Башкирии.