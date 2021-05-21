Как в романе Кинга: где в Уфе находится кладбище домашних животных и почему там нельзя хоронить питомцев

Усопшие питомцы словно смотрят тебе прямо в душу с фотографий на надгробьях Фото: Рустем АХУНОВ

Часто домашние питомцы – кошки, собаки, морские свинки и попугаи – становятся самими настоящими членами семьи. Ну, кто еще так радостно встретит тебя вечером после работы, кто безмолвно поддержит в трудную минуту? К сожалению, жизнь домашних животных скоротечна, и возникает логичный вопрос – как проводить любимца в мир иной со всеми почестями? Понятно, что хомяка еще можно закопать в коробке где-нибудь под деревом, а что делать с кошкой или собакой, особенно, если это крупная порода и весит она под 70 килограммов?

Официального кладбища домашних животных в Уфе нет, поэтому горожане не растерялись и устроили неофициальный погост. «Комсомолка» навестила уфимское кладбище домашних животных, полюбовалась на самодельные надгробия, а также выяснила – какой штраф грозит за самовольное захоронение питомца и как можно проводить его в последний путь легально.

На многих надгробьях сохранились только имя и дата смерти Фото: Рустем АХУНОВ

САМОДЕЛЬНЫЕ НАДГРОБИЯ, ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ И ЛОТОК

Вообще в Уфе существует несколько самовольных кладбищ домашних животных. Люди хоронят своих питомцев и в лесу на Парковой-Шафиева, и в парке им. Лесоводов, но самый известный погост для четверолапых находится в парке Калинина, неподалеку от филиала ветеринарной клиники.

Найти кладбище совсем несложно. От дороги – всего с десяток метров, дальше будет небольшая роща, где и похоронены животные. На первый взгляд мы насчитали около 50 могилок, но с учетом того, что кладбищу уже почти с десяток лет, многие могилки уже слились с землей, и лишь обросшие мхом камни или покосившаяся «оградка» из прутьев напоминает о том, что здесь кто-то похоронен.

Многие могилы уже почти и не видно, и лишь ветка, камень или миска напоминает о том, что кто-то здесь был раньше похоронен Фото: Рустем АХУНОВ

Есть и свежие могилы – с самодельными надгробиями из камня или деревянных досок, с высеченными именами и датами жизни и смерти питомцев, а также словами любви и скорби. Многие могилы украшены цветами и венками (кто-то даже принес на могилку настоящие розы), фотографиями усопших питомцев, а также их любимыми игрушками, мисками и подстилками. У одной могилки и вовсе вместо надгробия смекалистый владелец установил лоток. Кто-то из уфимцев даже решил организовать настоящий семейный склеп: хоронит поочередно умерших животных рядом, выкладывая границы камешками.

Многие могилки незатейливо украшены искусственными цветами Фото: Рустем АХУНОВ

Вообще зрелище довольно жуткое. Сразу же вспоминается одноименный культовый роман Стивена Кинга, поэтому то и дело боязливо оглядываешься по сторонам: лишь бы не наступить на какую-нибудь могилку, а потом ее обитатель (точнее, его неупокоенный дух) будет являться к тебе по ночам.

ИНФЕКЦИИ МОГУТ ХРАНИТЬСЯ В ПОЧВЕ СОТНИ ЛЕТ

Сразу стоит подчеркнуть: так делать нельзя. Разлагающийся труп питомца, особенно, если он умер от какой-то серьезной инфекции (некоторые вирусы могут сохраняться в почве сотни лет!), может заразить почву или попасть в сточные воды. Согласно закону «О домашних животных» еще от 2005 года утилизацию и захоронение трупов питомцев (а говоря официальным языком, «биологических отходов») необходимо проводить в местах и порядке, установленном местными властями. В противном случае, полагается штраф от 1 до 2 тысяч рублей.

Между прочим, еще несколько лет назад в Уфе было кладбище домашних животных. Располагалось оно за мусорным полигоном в поселке Черкассы, а организацией занимался заведующий одной из ветеринарных клиник Владимир Аскаров. К сожалению, никакой поддержки от местных властей ветеринар не получил, и кладбище пришлось закрыть.

Кто-то принес на могилку любимую игрушку и миску своего питомца Фото: Рустем АХУНОВ

- Все было цивильно и по правилам. Территориально оно находилось в санитарной зоне, рядом со свалкой в Орджоникидзовском районе Уфы. Оно было первым в Башкирии и вторым в России. Но потом поднялась цена аренды земли, кто-то начал таскать железо с оградок. Никакой поддержки от местных властей я так и не получил, поэтому кладбище закрылось, - рассказывал тогда в беседе с «КП-Уфа» Владимир Аскаров.

ГДЕ КРЕМИРОВАТЬ ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Так где же похоронить домашнего любимца? В спецавтохозяйстве Уфы проводится кремация – но только бродячих животных. К услугам горожан остаются частные клиники.

- К счастью, хозяева наших четвероногих пациентов – ответственные люди. Ни одно животное, умершее в нашей клинике, не было похоронено на этом кладбище домашних животных, о котором вы говорите. Мы сразу предлагаем услугу эвтаназии и кремации. До кремации тело животного находится в специальном холодильнике. А закапывать животных в лесу – это просто безответственно, - рассказал заведующий орджоникидзевского филиала Уфимской городской ветеринарной станции.

Хоронят тут и кошек, и собак, и даже морских свинок Фото: Рустем АХУНОВ

Впрочем, кремация животного стоит совсем недешево. Эвтаназия с предварительным осмотром и анестезией стоит: 250 рублей за мелкое животное вроде хомяка или морской свинки, 800 рублей – за кошку, небольшие животные (например, мелкие породы собак) до 5 кг – 1300 рублей, от 6 до 10 кг – 1500 рублей, от 11 до 30 кг – 2200, свыше 31 кг – 2650.

Кремация кошки и собаки до 5 кг начинается от 500 рублей, кремация собак от 6 до 10 кг – от 1000 рублей, от 11 до 20 кг – от 1500 рублей, от 21 до 30 кг – от 2200 и кремация животного веса более 30 кг встанет от 3500 рублей.

В клинике «Содружество» (ул. Степана Халтурина, 30) кремация кошки и других животных весом до 5 кг стоит 500 рублей, если вес умершего питомца больше 5 кг, то рассчитывается по схеме 100 рублей за 1 килограмм.

Многие надгробья сделаны добротно и с душой Фото: Рустем АХУНОВ

В «Центре здоровья животных» (ул. проспект Октября, 97) эвтаназия животных до 5кг (кошки, кролик, хомяк и пр.) стоит 1800 рублей, эвтаназия собаки от 3000- 4000 рублей. Кремация мелкого грызуна стоит 800 рублей, кошки или крупного грызуна – 1500 рублей. Кремация животных массой до 10 кг стоит 2500 рублей, от 10 до 20 кг – 3500, от 20 до 30 кг – 5000, от 30-40 кг – 6000 рублей, от 40 до 50 кг – 7000 и более 50 кг – 8000 рублей. Если вы хотите провести вскрытие, чтобы узнать, от чего скончался ваш питомец, то придется заплатить еще от 1500 до 5000 рублей.