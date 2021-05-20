«От 400 рублей до 93 тысяч»: сколько турист заплатит за одну ночевку в Уфе

Самый дорогой номер в Уфе стоит порядка 93 тысяч рублей за ночь. На фото: президентский люкс в единственной пятизвездочной гостинице города

В начале июля в Уфу со всего мира начнут съезжаться участники и гости Всемирной Фольклориады-2021. На днях глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика готова достойно встретить музыкантов, танцоров и зрителей из 80 стран мира. Первые несколько дней мероприятия будут проходить в самой башкирской столице, а затем фестиваль перенесется на различные площадки по всей республике.

В преддверии большого наплыва туристов, «Комсомолка» решила выяснить, во сколько обойдется суточная аренда самого дорогого и самого дешевого гостиничных номеров и койко-мест в уфимских хостелах. Пользуясь популярным сервисом по бронированию мест в отелях, мы обнаружили, что в Уфе есть возможность, как переночевать в довольно стесненных условиях за небольшой бюджет, так и «шикануть» в пятизвездочном отеле.

МЕСТА В ХОСТЕЛАХ

Самые дешевые хостелы в Уфе расположены, как правило, на окраине города

Если бронировать место в хостеле на даты Фольклориады в Уфе прямо сейчас, то самая дешевая ночевка обойдется в 400 рублей с человека. Сам отель расположен довольно далеко от центра города – на улице Ватутина в Сипайлово.

Такой номер на двоих человек обойдется гостям Уфы всего в 400 рублей за ночь с каждого

Чуть дороже стоит койко-место в хостеле на улице Крымской, что в Зеленой роще - 441 рубль с человека. За двоих взрослых, соответственно, 882 рубля. Замыкает тройку самых дешевых ночевок хостел на улице Караидельская. Там кровать и минимальные удобства обойдутся гостям башкирской столицы всего в 450 рублей с человека.

В уфимских хостелах туристам предлагают довольно скромный сервис: имеется Wi-Fi, удобства на этаже, общая кухня, где можно приготовить пищу и, собственно спальное место на двухъярусной кровати.

Ночевка в хостеле в Уфе в среднем обходится в 400-500 рублей в сутки на одного человека

ДЕШЕВЫЕ ГОСТИНИЦЫ

Что касается именно гостиниц, то скромный двухместный номер в мини-отеле обойдется всего в тысячу рублей за ночь. Правда, место расположения этого отеля не очень удачное – в Затоне на улице Старичная. К слову, трехместный номер с отдельными кроватями там же предлагают всего за 1200 рублей за сутки. Естественно, ни о какой «звездности» гостиниц такого типа речи не идет.

Чуть дороже обойдется номер в небольшой гостинице в микрорайоне Молодежный. Там за двухместный номер с отдельной кухней, санузлом и двуспальной кроватью придется выложить от 1150 до 1500 рублей. Правда, за минимальную цену вам придется разделить удобства с обитателями соседнего номера.

Недорогую гостиницу в Уфе можно найти в среднем за 1500 рублей за ночь на двоих человек

За 1500 рублей в сутки в Уфе на улице Софьи Перовской можно снять апартаменты на двоих человек. Фактически, это переделанная под гостиничный номер однокомнатная квартира со всеми атрибутами: отдельная кухня, санузел и спальня.

Полноценные номера в трехзвездочных гостиницах в башкирской столице сдают от 2,5 тысяч рублей за сутки. Там для гостей предусмотрена уборка номеров, бесплатная парковка, доставка еды в номер и даже трансфер до аэропорта. При желании можно заказывать завтраки. В прочем, средняя цена на подобные комнаты составляет 3,5-4 тысячи рублей.

За разумную цену можно посуточно снимать квартиру с кухней и ванной

ДОРОГИЕ НОМЕРА

Как известно, на сегодняшний день в Уфе есть лишь одна пятизвездочная гостиница. Самый дешевый номер на двоих обойдется гостю в 7,8 тысяч рублей, а стоимость «президентского люкса» достигает 93 тысяч рублей. За ночь.

Самые дорогие гостиницы в башкирской столице расположены в историческом центре города

В четырехзвездочных гостиницах, к слову, цены тоже не сильно дешевле. Так, номер «бизнес-класса» на двоих человек будет стоить порядка 7 тысяч рублей за ночь, а роскошные апартаменты обойдутся в среднем в 18 тысяч рублей. Естественно, в каждом из дорогих отелей клиентам предлагают множество дополнительных услуг на разный вкус и кошелек. Где-то есть свой спа-салон, конференц-залы и рестораны, а в номерах есть мини-бары и кондиционеры.

Есть в Уфе и дорогие номера, ценник на которые начинается от 15 тысяч рублей за ночь

Так, например, в одном из отелей Уфы гостям предлагают практически полный спектр услуг, начиная от бесплатных полотенец и гелей для душа, заканчивая доставкой еды и напитков из собственного бара. За номер категории «люкс» на двоих человек там придется выложить как минимум 15,5 тысяч рублей.