«Прекрасно себя чувствую!»: после наказа Хабирова чиновники из Башкирии начали прививаться от коронавируса

Всего в Башкирии будет три вакцины от ковида, но выбирать из них пока не приходится Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувший понедельник на оперативном собрании в правительстве республики Радий Хабиров заявил, что сразу 10 муниципалитетов республики оказались в числе отстающих по темпам вакцинации. Глава региона назвал ситуацию тревожной и обратился к главам муниципалитетов активнее агитировать население прививаться от ковида.

— Это ваша главная задача. Вопрос привлечения к вакцинации – интеллектуальный процесс. Придумывайте, убеждайте людей на примерах, - подчеркнул Радий Хабиров.

Многие чиновники отнеслись к задаче максимально серьезно и показали личный пример, сделав прививку от COVID-19. «Комсомолка» проверила, кто из глав муниципалитетов позаботился о своем здоровье и вакцинировался.

«ПРЕКРАСНО СЕБЯ ЧУВСТВУЮ»: ГЛАВА МИНЗДРАВА БАШКИРИИ МАКСИМ ЗАБЕЛИН

Одним из первых показать личный пример и вакцинироваться решил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин. Еще в середине апреля чиновник рассказал, что в 2020 году переболел коронавирусом и все эти месяцы тщательно отслеживал уровень антител в крови. Как только титры снизились, Забелин решил привиться.

Максим Забелин привился от ковида, когда уровень антител в крови снизился

- Я вакцинировался. Прекрасно себя чувствую, побочных явлений не наблюдаю. Это позволит мне спокойно себя чувствовать во время работы в медицинских и других организациях, в силу своих служебных обязанностей. Советую всем жителям республики сделать выбор разумного современного человека и пройти вакцинацию, —рассказал Максим Забелин и подчеркнул, что это единственный путь избежать резкой вспышки заболеваемости.

«РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТ КАЖДЫЙ САМ»: МЭР СИБАЯ РУСТЕМ АФЗАЛОВ

А уже на следующий день о своем решении вакцинироваться поведал и мэр Сибая Рустем Афзалов.

Рустем Афзалов уточнил, что прививка - это ответственный шаг

- Решение о вакцинации от COVID-19 каждый принимает сам. Главное, оно должно быть продиктовано ответственностью — перед собой и теми, кто рядом, - заявил чиновник в своих соцсетях.

«ВАЖЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ»: МЭР СТЕРЛИТАМАКА ВЛАДИМИР КУЛИКОВ

В начале мая о завершении вакцинации 2-м компонентом вакцины рассказал и мэр Стерлитамака Владимир Куликов.

Владимир Куликов также показал горожанам личный пример

- Сегодня я привился вторым компонентом вакцины от коронавируса. Чувствую себя хорошо. Уважаемые горожане! Прошу вас уделить внимание самому ценному, что у вас есть, - своему здоровью. Самый верный способ обезопасить себя и своих близких - сделать прививку. Нам важно, как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет. Проявите благоразумие и ответственность! – обратился к горожанам чиновник.

«ВЕРНУТЬСЯ К ДОКОРОНАВИРУСНОЙ ЖИЗНИ»: МЭР САЛАВАТА ИГОРЬ МИРОНОВ

В мае 2020 года мэр Салавата Игорь Миронов рассказал, что заразился вместе с супругой коронавирусом. Тогда чиновник назвал ковид «испытанием, которое предстоит пройти всем вместе». Через год уровень антител в крови снизился, и Миронов решил все же сделать прививку.

Игорь Миронов привился от ковида, поскольку в 2020 году вместе с женой заразился вирусом

- Многие меня спрашивают, а вакцинировался ли я от коронавируса? Да, я сделал прививку! Почему? Это ответственное отношение не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих. На сегодня вакцинация единственный способ укротить и победить болезнь. В наших силах сделать так, чтобы близкие и родные нам люди не болели, чтобы мы смогли вернуться к нормальной «докоронавирусной» жизни, - объяснил свое решение чиновник в социальных сетях.

«ЗАЩИТИТЬ ОТ КОВИДА СЕБЯ И БЛИЗКИХ»: МЭР АГИДЕЛИ ФАНИС ГИЛЬВАНОВ

Вдохновить горожан личным примером решил и мэр Агидели Фанис Гильванов. Он заявил, что решился на прививку в первую очередь, чтобы защитить от опасного вируса себя и близких, а также что верит в эффективность и безопасность вакцины. Да и вообще, привился от ковида бы гораздо раньше – но вакцин на всех не хватало.

Фанис Гильванов уверен, что только прививка надежно защитит от болезни

- Ранее в наш город вакцины поставлялись в ограниченном количестве и была длинная очередь желающих вакцинироваться, я не мог себе позволить занимать дозу этой драгоценной вакцины. Наконец-то, город получил достаточное количество доз. Благодаря вакцинации мы в ближайшее время сможем вернуться в привычный нам образ жизни, - объяснил чиновник в своих соцсетях.

«ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАЩИТА»: ГЛАВА ДЕМСКОГО РАЙОНА УФЫ АЙДАР БАЗГУДИНОВ

Также на днях полностью завершил вакцинацию и глава Демского района Уфы Айдар Базгудинов. Своим подписчикам в соцсетях чиновник также заявил, что решился на прививку – потому что это «единственная защита от опасного вируса».

Глава Демского района Уфы полностью завершил вакцинацию и рассказал об этом в соцсетях

- Между введением первого и второго компонента прошел ровно 21 день. До этого был у врача, прошел необходимое обследование, ответил на вопросы доктора, - коротко описал процедуру вакцинации Базгудинов.

ВЫБИРАТЬ ВАКЦИНУ ПОКА НЕ ПРИХОДИТСЯ

Впрочем, есть и те, кто от вакцинации по тем или другим причинам пока отказался. Например, супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова заявила, что тяжело переболела коронавирусом и у нее пока что очень высокий уровень антител. А вот ее супруг Радий Хабиров привился от ковида одним из первых.

В настоящий момент, по данным регионального Минздрава, первым компонентом вакцины привито 31500 жителей республики, а полностью завершили вакцинацию 231 287 человек. Число пунктов вакцинации в регионе увеличилось до 165 (ранее было 159). На днях в Башкирию поступит 3 вакцина от ковида КовиВак», созданная по классической технологии и содержащая в себе инактивированный (живой и ослабленный – Ред.) вирус. Вот только выбирать, какой именно вакциной, жителям республики пока до сих пор не приходится.

— Жители, конечно, сейчас несколько избалованы. Всем подавай вакцину Чумакова. Мы им четко объясняем, что все вакцины хорошие и не надо капризничать, вирус никого не пощадит, — ранее заявила координатор антиковидного центра Римма Утяшева.

- Гражданин может попросить в поликлинике по месту жительства вакцину «ЭпиВакКорона». В этом случае, его поставят в очередь и, когда она поступит в это медицинское учреждение, ему перезвонят. Но сначала ему предложат все-таки вакцинироваться «Спутником», - уточнили в беседе с «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства здравоохранения.