Нужен ли Уфе крематорий? Проект вынесли на публичное обсуждение

Столичные власти вынесли вопрос на публичное обсуждение строительство крематория Фото: Алексей ФОКИН

Строительство крематория в Уфе – тема давно наболевшая и щепетильная. Дискуссии о возведение подобного учреждения на территории столицы республики ведутся уже 50 лет.

В 2015 году дело, казалось бы, сдвинулось с мертвой точки. Было найдено необходимое финансирование, создан и утвержден проект, а на территории Западного кладбища уже заложили фундамент. Однако против строительства крематория выступили местные жители, и через несколько месяцев столичная администрация расторгла договор аренды в одностороннем порядке. По заявлению мэрии города, проектная документация учреждения не прошла экспертизу. В 2017 году вопрос о строительстве крематория был закрыт окончательно: суд признал постройку самовольной и постановил снести фундамент.

Однако в этом году вновь назрел вопрос о строительстве крематория. За январь-март 2021 года показатель смертности в Башкирии вырос на 21,3%. Южное кладбище ввиду исчерпания ресурса было решено закрыть. Сейчас все захоронения ведутся на Северном кладбище. Его планируют расширить, однако скорее всего это лишь временно решит проблему.

НОВЫЙ ПРОЕКТ КРЕМАТОРИЯ

Строительство крематория, по мнению чиновников, могло бы значительно снизить нагрузку на уфимские кладбища. С 20 мая по 29 июня пройдут публичные обсуждения нового проекта. До 17 июня жители Уфы смогут в письменном или электронном виде поделиться с администрацией города своими замечаниями и предложениями насчет возведения объекта.

Согласно планам мэрии, крематорий будет возведен в районе бывшего поселка Новоалександровка. Кроме самого здания кремации, на территории учреждения также планируют обслуживающие постройки, элементы благоустройства, парковочные места, стоянки общественного транспорта, территории под захоронение и мемориальный комплекс.

Скриншот с заседания Горсовета Уфы

ЧТО ДУМАЮТ ЭКСПЕРТЫ

В 2015 году при разработке проекта крематория в районе Северного кладбища местных жителей пугала возможность токсичных выбросов, однако председатель регионального союза экологов Александр Веселов считает, что подобные опасения несколько преувеличены.

– Экологическая составляющая выбросов крематория несопоставима в сравнении с такими гигантами нефтепереработки, которые у нас есть в Черниковке. Кроме того, там будут сжигаться не токсичные вещества, а органика. Единственным неудобством могут быть запахи, однако их можно нейтрализовать с помощью установки газоочистного оборудования на дымовой трубе. В общем, если санитарно-защитная зона будет соблюдена и очистные сооружения будут установлены, то никаких проблем быть не должно, – заявил Александр Веселов.

В своих социальных сетях бывший главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил, что мегаполису крематорий необходим.

– Традиционные кладбища могут нарушать экологию грунтовых вод и в целом влиять на окружающую среду. Также не будем ханжами, традиционное погребение дороже, чем кремация, а в условиях падения реальных доходов населения - это немаловажный фактор.

В моей семье решение о способе погребения близких принято. Мы храним память о них в нашем сердце, молитвах, фотоальбомах и рассказах об их жизни нашим детям и внукам, – заявил Олег Байдин.

Показатель смертности в Башкирии растет, а мест на кладбищах все меньше Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МНЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА

Представители христианского духовенства также ничего не имеют против строительства крематория. Как заявили в пресс-службе уфимской епархии, православие и православная церковь не запрещает кремирование усопших.

– Считается, что полное уничтожение тела при сожжении противоречит учению о воскресении из мертвых, поэтому в данной ситуации, если есть возможность традиционным образом захоронить человека, то церковь рекомендует выбирать именно этот вариант. Однако многие воины, например, после гибели не были достойно захоронены и отпеты, и церковь тоже помнит о них и молиться обо всех. Поэтому, когда есть объективное обоснование кремации, мы не можем этому противоречить, – отметили в пресс-службе уфимской епархии.

Региональные представители ислама также выразили свою позицию по вопросу строительства крематория.

– Каждый человек имеет право быть захороненным согласно своими убеждениям и требованиям своей религии, если это не противоречит общественному мнению. Если покойный не выражал своего мнения по этому вопросу - решают ближайшие родственники. С точки зрения ислама обряды прощания с покойным и погребения строго регламентированы: от момента испускания духа до погребения - иные варианты не предполагаются, – считает Совет улемов ДУМ РБ.

Резюмируя мнения экспертов, можно сделать вывод: при условии, если крематорий построят в соответствии с санитарно-защитной зоной и оборудуют газоочистным сооружением, то жителям города и окружающей среде никакого вреда не должно быть нанесено. Единственной преградой могут быть лишь этические и религиозные убеждения каждого человека в отдельности.