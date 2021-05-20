При каких условиях в Башкирии родителей пустят на выпускные в школах и детсадах

Из-за коронавируса не все родители смогут попасть на выпускные к своим детям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров объявил, что на выпускные в детсадах и школах все-таки пустят родителей, но при наличии медицинских справок. Ранее предполагалось, что на торжества по случаю окончания школ или на выпускных утренниках в детских садах смогут попасть только привитые от коронавируса взрослые. После волны возмущения власти республики несколько ослабили требования к желающим заявиться к своему ребенку на последний звонок.

Руководитель региона внес изменения в «антиковидный» указ «О повышенной готовности к ЧС», где прописаны требования для посещения праздничных мероприятий в школах и детсадах. Чтобы попасть на праздник, родителям нужно будет соблюсти ряд требований.

Например, если мероприятие проходит на открытом воздухе, то каждый родитель должен иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Но чтобы попасть в здание школы или детсада, требования значительно ужесточаются.

И так, чтобы пройти на последний звонок или детсадовский выпускной к своему ребенку, нужно иметь при себе сертификат о вакцинации от COVID-19, который выдают на портале Госуслуг. Его можно будет предъявить как в распечатанном, так и в электронном виде. Еще один способ попасть на выпускной – получить медицинскую справку о сделанной прививке, в том числе и только первым компонентом вакцины.

На праздничные торжества смогут попасть также родители, у которых есть справка о наличии антител к COVID-19 более двух единиц и выше. Документ должен быть выдан не позднее одного месяц до выпускного или Последнего звонка. Если у родителей имеются противопоказания к вакцинации от коронавируса, то им также следует получить медицинскую справку с их подтверждением. В таком случае их тоже пропустят в здание школы или детсада.

Если у взрослых есть отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или справка об отсутствии контакта с зараженными, полученные с 20 мая 2021 года включительно, они также смогут присутствовать на празднике.

На Последний звонок или утренник родителей могут пустить только при предъявлении выше обозначенных справок и при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. В частности, всем взрослым на входе должны измерить температуру, а сами они должны соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Кроме того, перед началом торжества в помещениях должны провести дезинфекцию и обеззараживание воздуха. Ответственность за обработку несут директора школ и заведующие детсадами.