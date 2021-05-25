Кинезитерапия в летние каникулы с пользой для здоровья ребенка

Современные дети чаще держат в руках джойстик или смартфон с кучей соцсетей, нежели скакалку или гантели. И неудивительно, что заболевания опорно-двигательного аппарата значительно молодеют: остеохондроз, нарушения осанки, плоскостопие и даже грыжи позвоночника встречаются уже у школьников. Что делать, чтобы не упустить своего ребенка – расскажут специалисты.

ГДЕ ИСКАТЬ КОРЕНЬ ЗЛА?

- Сейчас сколиоз, плоскостопие и мышечная недостаточность встречаются уже у учащихся в начальной школе. Родители иногда не обращают на это никакого внимания, хотя это явное недоразвитие из-за недостаточной двигательной активности детей, - отмечает Рустем Сафиуллин, директор Центра доктора Бубновского. - Схема простая: из-за недостатка движений ослабевают мышцы, а значит это и слабый кровоток, что уже ведет к детскому рахиту, нарушению осанки, сколиозу и остеохондрозу позвоночника. Впоследствии кормить детей витаминами и минеральными добавками будет уже поздно.

Представьте себе: 15-летний мальчишка или девчонка – и уже грыжа позвоночника. Думаете, так не бывает? Напротив, такие случаи перестают быть исключительными. Здесь кроется еще одно популярное заблуждение: якобы проблемы с позвоночником появляются из-за чрезмерных физических нагрузок. На самом деле, как рассказали в Центре доктора Бубновского, те же самые грыжи могут возникнуть и в противоположном случае – при гиподинамии, то есть недостатке двигательной активности.

- Для того, чтобы позвоночник «чувствовал себя хорошо», нужно его «кормить», а питание происходит через кровеносные сосуды, которые есть в мышцах. Соответственно, при правильной физической нагрузке позвоночник будет получать достаточно питания, а значит, остеохондроз и прочие проблемы ему не грозят, - пояснили в Центре доктора Бубновского.

КОСТИ РАСТУТ, А МЫШЦЫ НЕ УСПЕВАЮТ

Как бы стереотипно ни звучало, но это так: зависимость от гаджетов, гиподинамия, излишний вес – все это прямые причины проблем со здоровьем.

- Часто бывает, что родители следят за собой, регулярно посещают фитнес-клуб, а ребенок у них запущен, потому что его - маленького, хорошенького - закармливают и жалеют. На детей нет времени, они, недополучая внимания от родителей, начинают эту проблему «заедать». А родители и рады: хочешь есть – пожалуйста, - рассуждает главный врач Центра Руслан Ахкямов. - Понятно, что без гаджетов сейчас никак – ничего не поделать. Но параллельно нужно обязательно заниматься физическим развитием.

К тому же, отмечает специалисты, сейчас дети растут очень быстро, не по годам. Но среда, питание и образ жизни далеко не всегда адекватны потребностям растущего организма: и зачастую мышечная система попросту не успевает расти за костями.

- Период быстрого роста костей: примерно с 7 до 9 лет и с 12 до 14 лет. Впрочем, эти цифры – не строгие границы, погрешность может составлять 2-3 года, - рассказывает Руслан Ахкямов. – В такие периоды быстрого роста руки-ноги и позвоночник удлиняются. И если где-то мышца зажата, то кость ее просто обходит. В результате могут быть проблемы с опорно-двигательным аппаратом: позвоночник может быть даже зигзагообразной формы (это называется Z-образный сколиоз). Поэтому в этом периоде особенно важно детей тянуть: не штанги и отжимания, как считают многие, а именно ЛФК, упражнения на растяжение.

ПОЧЕМУ НЕ ФИТНЕС-КЛУБ

Некоторые родители к этому моменту уже наверняка начали недоумевать: а как же школьная физкультура? Ведь как минимум пару раз в неделю чадо активно двигается – разве недостаточно? Оказывается, нет.

- Медицина на месте не стоит, сейчас мы понимаем, что обычная гимнастика не помогает, - утверждает специалист Центра доктора Бубновского. - Советское «сели-встали» это уже каменный век, по сути. Сегодня, говоря про ЛФК, мы имеем в виду силовой стрейчинг.

«Ага, значит, нужно приобрести детенышу абонемент в фитнес-клуб», - решит сейчас наш читатель. Но это будет не самое лучшее решение – и вот почему:

- В фитнес-клубах тренажеры не адаптированы для людей разного уровня физического развития, плюс местные инструкторы, как правило, не имеют медицинского образования. Поэтому фитнес-клуб не подойдет – какой бы замечательный он ни был, - говорит доктор Ахкямов. - Для решения задачи нужно: сертифицированные инструкторы, безопасные движения и контроль врача. Поэтому нужно обращаться в специализированные центры, например, такие как Центр доктора Бубновского в Уфе.

СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ

Как помогают детям с проблемами здоровья в Центре доктора Бубновского? Тоже с помощью тренажеров. Но – это совсем иные механизмы, нежели в фитнес-клубах.

- Мы используем декомпрессионные и антигравитационные многофункциональные тренажеры, адаптированные под физические возможности каждого ребенка в комплексе с авторской методикой. Благодаря им создаются условия для коррекции двигательной активности детей, за счет чего повышается сила, гибкость, выносливость и координация, - поясняет Руслан Ахкямов. - Тренажер позволяет индивидуально корректировать двигательные умения, исключая возможность получения травм. В отличие от уроков физкультуры, упражнения императивны, то есть имеют строго заданное направление движений. Выполнение упражнений способствует адекватному физическому развитию организма.

- И наши инструкторы обладают необходимыми знаниями, обучены авторской методике Бубновского Сергея Михайловича, - говорит директор Центра. - Плюс они хорошие психологи, которые легко найдут общий язык с ребенком. Я вижу, как на тренировках дети расслабляются, и занятия на тренажерах уже не вызывают того первоначального страха или нежелания заниматься. Им это в удовольствие. Есть случаи, когда к нам приводят детей, абсолютно не подготовленных физически, а через какое-то время они уже сдают ГТО и участвуют в соревнованиях.

Может вместо очередной приставки или модных кроссовок подарить своему ребенку самое важное – здоровье?

Тем более, скоро начнутся каникулы. В Центре отмечают, что лучше всего начинать занятия летом. К тому же, помимо курса кинезитерапии, ребенок может посетить соляную пещеру, пройти курс медицинского массажа и угоститься кислородным коктейлем. Вы сами убедитесь, какой эффект даст все это вкупе.

Адрес: г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 16/4, тел. +7(347) 255-44-63

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