«Ну что вы хотите?»: после концерта Радика Юльякшина уфимка с сыном-инвалидом пострадала из-за неудобного пандуса

Сын Регины передвигается на инвалидной коляске. Фото: соцсети

С неприятной ситуацией столкнулась уфимка Регина Сафронова, которая сильно покалечилась, спуская инвалидную коляску с ребенком по пандусу в подземном переходе. Женщина возмущена, что городские власти постоянно говорят о доступной городской среде для инвалидов, но на деле в башкирской столице нет ни нормальных пандусов, ни оборудованных переходов, а на все претензии чиновники просто отмахиваются, а в полиции разводят руками.

«ПАНДУС БЫЛ КРУТОЙ И СКОЛЬЗКИЙ, А КОЛЯСКА – ТЯЖЕЛОЙ»

Все случилось в понедельник вечером, когда Регина вместе с 10-летним сыном возвращалась домой из Дворца молодежи, где проходил концерт Радика Юльякшина. Обычно женщина обходила стороной переход на остановке «Аграрный университет», но в этот раз решила срезать дорогу, о чем потом сильно пожалела.

- Пандус был слишком крутой и скользкий, а инвалидная коляска – очень тяжелая. Сын уже взрослый, весит более 30 килограммов. В общем, я не рассчитала свои силы, и коляска покатилась вниз. К счастью, я не разжала руки, и просто съехала следом на коленках. Внизу коляска опрокинулась, и сын слегка ударился головой о ступеньку, но, к счастью, удар смягчил рюкзак, поэтому ребенок не пострадал, - рассказывает Регина.

Все ступеньки Регина пересчитала собственными коленками. Фото: соцсети

А вот самой женщине не повезло гораздо больше: разбитые коленки нещадно саднили, из носа текла кровь, а голова раскалывалась от нестерпимой боли. На помощь женщине бросились прохожие и помогли закатить коляску, после чего Регина вызвала скорую помощь, и их с сыном отвезли в травмпункт при больнице.

На следующий день женщина отправилась прямиком в полицию, но ответ правоохранителей ее сильно удивил.

- Я попросила в отделении, чтобы следователь запросил в больнице мои рентген-снимки из больницы, а также записи с камер видеонаблюдения в переходе. На что мне ответили, что никто этим делом заниматься не будет, так как «смерть не наступила, уголовное дело заводить не будем». На мое возмущение мне заявили: «Ну что вы хотите, это же Россия» и развели руками, – возмущается уфимка.

Единственное, что смогла выпросить женщина – это направление на прохождение судмедэкспертизы, которая определит степень причиненного вреда. После Регина Сафронова собирается обращаться в прокуратуру и суд, чтобы найти ответственного за установку пандусов и тех, кто их принимал. Регина отмечает, что она сама – инвалид третьей группы и получает мизерную пенсию менее 7 тысяч рублей. Из-за сотрясения мозга она вынуждена приобрести дорогостоящее лекарство, на которое уйдет почти половина ее пенсии.

На помощь бросились неравнодушные прохожие, которые помогли поднять коляску наверх. Фото: соцсети

«ВСЕ СЛОВА О ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ – СКАЗКИ»

По словам Регины Сафроновой, доступная городская среда для инвалидов, о которой так много с гордостью говорят чиновники, и на которую ежегодно выделяются огромные средства, на деле оказывается всего лишь красивыми словами. Уфимка рассказала, что в городе есть еще множество неудобных мест для инвалидов: это практически все подземные переходы (за исключением перехода на остановке «Бульвара Славы» с широкими оборудованными пандусами) – там пандусы слишком узкие, крутые и скользкие. Громоздкие инвалидные коляски там попросту не проедут. Нет пандуса даже во многих детских больницах, а если и есть, то упираются они прямиком в закрытые двери. Неудобно оборудованы многие дороги и пешеходные переходы.

- Интересно, кто принимает объекты «доступной среды», сами когда-нибудь пробовали: каково это - доступно передвигаться по этой самой среде? Переходить через каждые несколько метров по тротуарам бордюрчики, взбираться на ступеньки в транспорт или в госучреждениях на второй или пятый этаж? Вопросы остаются открытыми... – возмущается женщина.

«КП-Уфа» отправила запрос о случившемся в уфимскую городскую администрацию. Как только мы получим ответ, то обязательно его опубликуем.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, похожая история произошла в 2020 году в Стерлитамаке. Родители 11-летней девочки с ДЦП пожаловались, что в доме, где они проживают, нет пандуса. Ребенка каждый раз приходится носить по лестнице на руках, что очень утомительно. После публикации «КП-Уфа» городские власти установили в подъезде металлический пандус, который пригодился не только родителям девочки, но и молодым мамам с колясками.