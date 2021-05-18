Александр Сидякин стал участником праймериз «Единой России» в Башкирии: что это означает

Руководитель главы администрации Башкирии зарегистрировался на предварительное голосование на прошлой неделе

В конце прошлой недели руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин стал участником предварительного голосования «Единой России». Высокопоставленный чиновник зарегистрировался на праймериз 13 мая и, в случае победы, станет кандидатом в депутаты от правящей партии в российский Парламент.

До назначения на свой нынешний пост, Александр Сидякин заседал в нижней палате российского Парламента, где представлял депутатский корпус Татарстана от той же партии «Единая Россия». В ноябре 2018 года он досрочно сдал мандат и стал членом команды Радия Хабирова.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Процедура праймериз, или по-другому предварительное голосование, проводится среди членов и сторонников «Единой России» в обязательном порядке с 2009 года. Суть ее в том, что правящая партия перед началом избирательной кампании определяется с будущими кандидатами на выборы, а подать заявку может практически любой житель региона. Для этого не обязательно даже быть членом партии. Участники, в том числе, на дебатах, должны доказать, что именно они достойны представить «Единую Россию» в Государственной думе.

Прием документов для участия в предварительном голосовании «Единой России» в Башкирии завершился 14 мая, всего заявки подали 155 «кандидатов в кандидаты». Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая 2021 года в электронном формате. Проголосовать смогут все избиратели, зарегистрированные на «Госуслугах». Для тех, кто захочет проголосовать в очном формате, 30 мая откроют избирательные участки.

По итогам праймериз в республике будет сформирован список кандидатов, которые будут бороться за мандаты депутатов Государственной Думы восьмого созыва. После того, как этот список утвердят на Съезде «Единой России», предвыборная кампания стартует официально. Выборы в нижнюю палату российского Парламента пройдут в Единый день голосования, 19 сентября.

РЕГИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРА СИДЯКИНА

Александра Сидякина называют одним из ближайших соратников главы Башкирии Радия Хабирова

В день регистрации Александра Сидякина на предварительное голосование в Госдуму, председатель оргкомитета праймериз, спикер Курултая Константин Толкачев заявил, что руководитель администрации «глубоко погружен в решение насущных проблем региона».

- От его работы во многом зависит эффективность действующей власти по всем направлениям, включая экономику, социальную сферу, сохранения и развития культур народов и многое другое. Здесь происходит сбор и анализ информации, делаются прогнозы и принимаются ключевые решения, - заявил Толкачев. Спикер Госсобрания-Курултая также отметил, что управленческий опыт Сидякина делает его достойным кандидатом от республики на место в федеральном Парламенте.

Известие о том, что Сидякин выдвигается на выборы, вызвало множество домыслов и догадок – ранее ничего подобного в регионе не практиковалось. Что же происходит в башкирской политике? Действительно ли член команды Радия Хабирова собрался стать депутатом Государственной Думы?

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Как оказалось, регистрация на праймериз высокопоставленного члена команды главы Башкирии, не такой уж уникальный случай, а башкирская политика не отстает от общероссийских тенденций. Политолог БАГСУ Арсен Шаяхметов считает, что нынешняя предвыборная кампания в Госдуму проходит по совершенно новому сценарию.

- Мы привыкли видеть на праймериз и в итоговых списках первых лиц субъекта – главу региона, председателя заксобрания. Теперь можно говорить о новой тенденции – выдвижение вице-губернаторов, заместителей по внутренней политике. Это мы видим в Татарстане, Свердловской области, Ямало-Ненецком Автономном округе, Санкт-Петербурге и других регионах. В Башкирии таким выдвиженцем стал Александр Сидякин, руководитель администрации главы республики. Его должность несколько отличается по функционалу от вице-губернатора, но ответственность за исход выборов - свойственная обеим должностям. Такие позиции в политической системе являются непубличными, поэтому их выдвижение на дебаты вызвало общественный резонанс, - говорит политолог БАГСУ.

По мнению Арсена Шаяхметова, нынешние выборы в Госдуму будут проходить в нестабильной социально-экономической и политической ситуации. Виной всему экономические последствия пандемии коронавируса, рост цен и снижение уровня доверия к правящей партии.

- В такой ситуации власти в регионах усиливают контроль над выборной кампанией, по сути, вводят «ручное управление». Высокие показатели партии власти и явка избирателей уже не первый год входят в показатели эффективности глав субъектов. Включение в списки кураторов внутренней политики региона нужно для усиления их личной заинтересованности в исходе выборов. Можно увидеть в этом продвижение интересов лишь одной партии, но таково свойство нынешней политической системы, - подчеркнул Шаяхметов.

Прием заявок на праймериз «Единой России» завершился 14 мая

Так почему же такие кадры, как вице-губернаторы, а в нашем случае, руководитель администрации главы республики, решили «выйти из тени» и пойти на праймериз?

- Важным является момент усиления их публичности – людям комфортнее голосовать за тех, кого они видят и слышат. В период выборов конкуренты активно спекулируют на образах кураторов выборов, публичность же поможет снять некоторые такие обвинения. Помимо этого, в случае успеха выборной кампании, вице-губернаторы могут пойти и на повышение – новый состав Госдумы ожидается более «профессиональный», составленный из опытных чиновников, нежели из звезд шоу-бизнеса и спорта. В этом случае представительство опытными политиками может быть на руку и политической системе, и самим регионам для использования лоббистского потенциала, - подытожил политолог.

КСТАТИ

На праймериз «Единой России» в этом году, кроме Александра Сидякина, зарегистрировались также действующие депутаты Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров, Павел Качкаев, Рафаэль Марданшин и Инга Юмашева. Кроме того, в процедуре предварительного голосования примут участие главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, члены Совета по правам человека при главе республики Валериан Гагин, Олег Галин и Сергей Жуков, руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев. Конкуренцию новичкам составят вице-спикер Курултая Рустем Ахмадинуров и депутаты башкирского парламента: паралимпийцы Ирек Зарипов и Оксана Савченко и запредседателя одного из комитетов Римма Утяшева.