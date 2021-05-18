Зеленое будущее Башкирии: активисты партии «Новые люди» высадили 10 тысяч деревьев

В мероприятии приняли участие жители Уфы, Стерлитамака, Кумертау и других населенных пунктов.

- В Прошлом году в СМИ была информация о том, что Башкирия вошла в десятку регионов по уровням выбросов от предприятий и транспорта. И этим мы дышим. Благодаря прошедшей акции каждый участников внес вклад в улучшение экологии, ведь деревья – это «легкие» Земли. И не секрет, что озеленение, один из факторов улучшения экологической обстановки, - говорит секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в республике Башкортостан Кирилл Куликов, - наша партии предлагает большую программу по решению экологических проблем и сохранению здоровой среды обитания.

В пресс-службе партии «Новые люди» уточнили, что экологические акции по проходят по всей стране. В Башкирии планируется проведение еще нескольких аналогичных мероприятий.

Справка:

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Лидер – основатель российской производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. На выборах прошлого года партия прошла в парламенты всех регионов, где выдвигалась партийным списком. В этом году. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму «Новые люди» выставят более 200 кандидатов по одномандатным округам.