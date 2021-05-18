Последний звонок для уфимских школьников прозвенит 22 мая 2021 года Фото: Рустем АХУНОВ

В предстоящую субботу, 22 мая, в Уфе для старшеклассников прозвучит Последний звонок. В этом году из-за пандемии коронавируса хоть и со значительными ограничениями, но праздник все-таки состоится. Напомним, в прошлом году торжества по случаю окончания учебного года были отменены. По данным мэрии, в 2021 году школу оканчивают 10430 девятиклассников и 5089 учеников 11 классов. Торжества по случаю окончания учебного года пройдут с 9:00 до 16:00.

КАК В УФЕ ПРОЙДУТ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ

Как пройдут Последние звонки в уфимских школах, рассказали на очередном оперативном совещании в городской администрации. С докладом выступил замначальника управления образования Вадим Арсланов.

- До проведения Последнего звонка пройдут комплексные обследования школ на антитеррористическую защищенность с привлечением кинологов. Будет организовано дежурство сотрудников полиции, пожарной охраны, специалистов центра общественной безопасности, привлекут медицинских работников, - заявил Вадим Арсланов.

Как отметили в уфимской мэрии, все праздничные мероприятия пройдут в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Башкирии. Согласно требованиям ведомства, на праздновании Последнего звонка параллельные классы не могут находиться в одном помещении – массовые мероприятия с участием разных классов не допускаются. Более того, выпускникам рекомендуют и вовсе проводить торжества на открытом воздухе.

- В школах будет организован входной фильтр с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, гигиенической обработкой рук антисептиками и соблюдением социальной дистанции всеми участниками мероприятия. Организаторы будут использовать защитные маски, - подчеркнул замначальника управления образования уфимской мэрии.

Родителей на Последний звонок в школы Уфы пустят только при наличии паспортов и справок о вакцинации от COVID-19. В противном случае, взрослых на праздник не пустят.

Власти Уфы также напоминают, что в день проведения Последнего звонка по всей Башкирии действует полный запрет на продажу алкоголя.