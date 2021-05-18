Куда отправить ребенка летом отдыхать в Башкирии и как вернуть за это деньги

Теперь отправить ребенка отдыхать стало гораздо проще Фото: Виктор Гусейнов

Совсем скоро лето и долгожданные школьные каникулы. Уже сейчас родители ломают голову: куда же отправить летом детей, чтобы они и отдохнули, и под присмотром были, и в гаджетах сутками не зависали. Обычно везло тем, у кого есть дача или бабушка в деревне, остальным оставалось три месяца жариться в бетонных джунглях, ведь путевка в детский лагерь стоила дороже чем средняя зарплата в Башкирии. И если на путевку для одного ребенка еще можно было накопить за несколько месяцев, то семьям с двумя или тремя детьми о лагере оставалось только мечтать.

В 2021 году попасть в детский лагерь стало проще благодаря федеральным и республиканским программа детского отдыха. «Комсомолка» подобрала самые лучшие варианты детских лагерей и расскажет, как можно вернуть до 80 процентов стоимости путевки.

«ЗВЕЗДОЧКА»

Где: поселок Юматово, Уфимский район

Возраст: от 6 до 16 лет

Питание: шестиразовое

Цена: 37000 рублей (полная смена в 21 день)

Детский оздоровительный лагерь «Звездочка» находится в экологически чистом районе республики – на территории населенного пункта «Юматово». Лагерь оснащен просторными уютными спальными корпусами, столовой и клубом, где проводятся концерты и дискотеки. Шестиразовое питание готовится из свежих фермерских продуктов, а питьевая вода добывается из артезианских скважин.

Фото: сайт детского лагеря "Звездочка"

Для детей разработана обширная программа: спортивные мероприятия, познавательные экскурсии, интеллектуальные конкурсы. На территории лагеря действуют кружки, игровые комнаты, есть и 25-метровый бассейн. В лагере работает команда психологов, которые проводят с детьми тренинги, помогающие повысить свою самооценку и научиться находить свое место в коллективе.

«ВОСХОД»

Где: деревня Лекаревка, Уфимский район

Возраст: 6-17 лет

Питание: пятиразовое

Цена: 38000 рублей (полная смена в 21 день)

Детский оздоровительный центр «Восход» находится всего в 20 километрах от Уфы, в деревне Лекаревка. На территории лагеря есть декоративное озеро, качели, беседки, футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки, настольный теннис и бильярд, веревочный парк, концертный комплекс и даже детское кафе. Вся территория обработана от клещей, грызунов и комаров. Пятиразовое питание включает свежие овощи и фрукты, натуральные соки.

Фото: сайт детского лагеря "Восход"

Комфортабельные номера рассчитаны на проживание от 2 до 5 детей, но при этом у каждого ребенка будет личное пространство. Для детей каждый день организуются интеллектуальные и спортивные мероприятия, экскурсии, творческие конкурсы и дискотеки.

«ЗАРНИЦА»

Где: деревня Языково, Благовещенский район

Возраст: 7-15 лет

Питание: пятиразовое

Цена: 28812 (полная смена в 21 день)

Детский оздоровительный лагерь «Восход» находится в Благовещенском районе Уфы, в 60 километрах от башкирской столицы. Площадь лагеря надежно ограждена по периметру, есть круглосуточная охрана и автоматическая пожарная сигнализация. Питание пятиразовое, в ежедневном меню обязательно есть молочные продукты и свежая выпечка, витаминный стол, а также блюда башкирской кухни. Дети проживают в панельных одноэтажных домиках, в каждом корпусе есть туалет и умывальник, а в отдельном здании душевая.

Фото: сайт детского лагеря "Зарница"

В лагере большое внимание уделяется физическому развитию воспитанников. Тут и два бассейна, и футбольное поле, и беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадка, гимнастический городок, работают инструкторы по плаванию и физической культуре.

Для тех, кто любит петь или рисовать, в лагере организованы развивающие занятия с педагогами и психологом, различные кружки, танцевальные и музыкальные мастер-классы, хоровое пение детская комната с игровыми зонами и подготовка к школе.

«ПОДКОВАННЫЕ КАНИКУЛЫ»

Где: турбаза «Сухов ключ», Белорецкий район

Возраст: 12-17 лет,

Питание: 4-разовое,

Цена: от 57500 до 61000 (трехнедельная смена)

Если ваш ребенок мечтает о лошадях, любит животных и активный вид отдыха, лагерь «Подкованные каникулы» - идеальный вариант. Цена путевки, конечно, впечатляет – от 57500 до 61000 (в зависимости от смены и программы), но незабываемые эмоции и впечатления того стоят.

Фото: сайт детского лагеря "Подкованные каникулы"

Воспитанники будут проживать на турбазе «Сухов ключ» в 3- и 4-местных номерах. Турбаза охраняется, есть медпункт, кормить детей будут четыре раза в день (готовит свой повар). Основная фишка лагеря – верховая езда (2-4 раза в день). на двух детей выдается одна лошадь, за которой они будут по очереди ухаживать - чистить, кормить, седлать. При этом опыт конной езды не требуется, всем премудростям детей обучат опытные инструкторы. Фишка программы – конный поход на 7-8 дней, где ребята будут жить в палатках, под присмотром инструкторов самостоятельно готовить пищу на костре. Также в планах восхождение на гору Шатак, экскурсия в село Кага и посещение местных достопримечательностей.

Помимо конной езды ребят ожидают игровые площадки, посиделки у вечернего костра, игры и викторины, концерты, КВН, спортивные игры и творческие мастер-классы. Также всем воспитанникам лагеря подарят футболку с уникальным рисунком и, конечно, диск с фотографиями.

«ДРУЖБА»

Где: Чишминский район, в 30 км от Уфы

Возраст: 7-15 лет

Питание: шестиразовое

Цена: 36815 рублей (полная смена в 21 день)

Детский оздоровительный лагерь «Дружба» находится в 30 км от Уфы, в курортно-санаторной зоне с чистым воздухом, окруженный лесами и живописными природными видами. Дети проживают в комфортабельных деревянных корпусах по 3-4 человека в комнате. В корпусах кроме спален есть и игровые комнаты, где можно поиграть с друзьями или посмотреть телевизор. Шестиразовое питание включают блюда национальной и европейской кухни, каждый день детям предлагаются натуральные соки, свежие фрукты и овощи.

Фото: сайт детского лагеря "Дружба"

Чтобы дети не заскучали, особое внимание уделяется развлекательной программе. В лагере есть центр досуга «Фабрика звезд» с собственным дискозалом, творческая мастерская «Веселая мозаика», спортивно-оздоровительный центр с бассейном, футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадкой. Творческие ребята могут попробовать свои силы в издательстве «Акулята пера» и на радиоканале «Это мы». Любознательные воспитанники оценят ботанический сад под открытым небом и огромную библиотеку, где можно почитать или поиграть в настольные игры. Также каждый день проводятся разные конкурсы, выставки, концерты, организуются туристические походы и спортивные соревнования.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ПУТЕВКУ В ЛАГЕРЬ В 2021 ГОДУ

Главной радостной новостью для родителей стало то, что в 2021 году путевка в лагерь перестала быть недостижимой роскошью. Напомним, что по поручению Владимира Путина жителям России вернут 50 процентов от стоимости путевки в детский лагерь. В Башкирии же родители могут получить еще больший возврат – 80 процентов от стоимости путевки.

Как рассказала председатель Госкомитета РБ по туризму Эльмира Туканова, уже с 20-х чисел мая родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, а половину стоимости им будет автоматически возвращаться на карту «Мир» в течение пяти дней. Программа будет действовать до конца года в 107 лагерях республики.

Помимо федеральной программы в республике дополнительно действует программа поддержки детского отдыха и оздоровления. Если родители из Башкирии приобретут путевку в лагерь по программе кэшбэка на сайте мирпутешествий.рф, им на карту вернут 50 процентов из федеральных средств и еще 30 процентов — из республиканских. Если путевку они приобретут не по программе кэшбэка, им вернут 70 процентов из республиканских средств. При этом в правительстве республики отметили, что межведомственная комиссия утвердила стоимость путевки в лагерь на 21 день – 18950,4 рубля, и именно из этой цены рассчитывается возврат. Поэтому если вы приобретаете путевку стоимостью более 30 тысяч рублей, будет выгоднее воспользоваться федеральной программой кэшбека, где вернут половину от реальной стоимости, плюс 5685,12 рубля из республиканского бюджета, который заложил на эти цели более 2 млрд рублей.