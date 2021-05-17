«Они прямо ждут, когда машина приедет»: в Башкирии на улицах города засняли нескольких медведей

Гостей из леса на этот раз заметили близко к человеческому жилью. Фото: скриншот видео

Накануне жителей башкирского города Межгорье напугали бегающие прямо по улице медведи. Троих косолапых, гоняющихся друг за другом, увидели случайные прохожие и сняли их издалека на мобильный телефон. К счастью, близко к людям «хозяева леса» подходить не стали.

В самом начале видеоролика видно, что автор сидит в автомобиле и снимает на телефон, как в его сторону бежит женщина с маленьким ребенком. Прямо за спиной горожанки – дорога, как бы «разрезающая» надвое лесной массив. Вдруг из чащи один за другим выходят три медведя и перебегают на противоположную сторону, после чего косолапые вновь скрываются в лесу.

Представляют ли дикие звери опасность для жителей Межгорья и, какие действия предпринимают местные власти, чтобы обезопасить горожан от случайной встречи с «хозяином леса»? С этим вопросом «КП-Уфа» обратилась в мэрию самого закрытого города Башкирии. В приемной администрации ЗАТО Межгорье нам сообщили, что ситуацию с дикими животными контролируют сотрудники Южноуральского природного заповедника. Именно на его территории находится населенный пункт.

- Нам нередко звонят жители Межгорья, говорят, что видели медведей. Это происходит каждый год. Обычно, конечно, они осенью выходят к людям. Сейчас, наверное, недавно из спячки вышли, нашли обходные пути в город, и пошли на мусорку. Около города есть свалка, так они там прямо ждут, когда машина приедет, - рассказали «КП-Уфа» в Южноуральском природном заповеднике.

По словам инспекторов заповедника, они неоднократно докладывали о таких случаях в вышестоящие инстанции, но сделать попросту ничего не могут. Все-таки, окрестности Межгорья – естественная среда обитания косолапых.