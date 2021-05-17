Жители поселка под Уфой из-за жары остались без холодной воды еще до начала лета

Представили компании-застройщика вынуждены подвозить питьевую воду для местных жителей Фото: Лилия Клюковская

Жители поселка Зубово Life Garden под Уфой пожаловались, что у них начались проблемы с отсутствием холодной воды.

Сразу несколько гневных посланий местные жители оставили в электронной приемной органов власти Башкирии. По словам людей, до них «не доходит» вода из водозабора, к которому подключены их дома. Примечательно, что похожая проблема возникала и в 2020 году – но тогда это происходило во время летней жары. Сейчас же неприятная ситуация возникла еще до начала летнего сезона.

- «Шемяк» (местный поставщик коммунальных услуг - Ред) говорит, что вода для нас предоставляется. А по факту все резервуары пустые, и жители мучаются. Комфортной жизнью это не назовёшь. Застройщик каждые пару месяцев сдаёт в эксплуатацию новые многоквартирные жилые дома. Потребителей воды становится больше в разы, - возмущается Ришат Ф.

Местные власти оказались в курсе ситуации и объяснили все следующим образом.

- В связи с установившейся аномально жаркой для мая погодой, потребление воды значительно увеличилось! Возможны временные отключения водоснабжения, связанные с необходимостью набора воды в резервуары водозаборной станции, - объяснили в Зубовском сельсовете.

По данным чиновников, 16 мая без централизованной подачи воды с 14 до 18 часов оставались жители Зубово, Чесноковки и микрорайона Спутник.

Также ситуацию пообещали взять на контроль и в приемной органов власти. Обращение недовольных местных жителей передали в администрацию Уфимского района.