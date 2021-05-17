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Общество17 мая 2021 12:52

В Минобре Башкирии отчитались, как охраняются школы республики от нападений

По итогам проверки только 60 процентов учебных заведений имеют достойную охрану
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Далеко не все школы могут позволить себе охрану из силовиков или систему видеонаблюдения

Далеко не все школы могут позволить себе охрану из силовиков или систему видеонаблюдения

Фото: Олег ЗОЛОТО

После недавнего инцидента в казанской школе, где 19-летний парень ворвался в школу и расстрелял из ружья 9 человек и ранил еще 20, Радий Хабиров поручил срочно проверить все школы в Башкирии и усилить в них меры антитеррористической безопасности. Вот только выяснилось, что далеко не все учебные заведения в республике могут при необходимости дать отпор преступнику. Как сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин, только 60 процентов школ имеют квалифицированную охрану.

КАЖДОЙ ШКОЛЕ – ПО ТРЕВОЖНОЙ КНОПКЕ

Как уточнил чиновник во время оперативного совещания в правительстве, всего в Башкирии функционируют 4050 школ, гимназий и лицеев. Все они подразделяются на 4 категории антитеррористической защищенности. К 1 категории опасности относится 51 школа с общей численностью учеников более 1100. Ко 2 категории опасности относятся 198 учебных объектов, к 3 категории – 1989 и к 4, самой безопасной категории, 1812 школ.

По словам Айбулата Хажина, безопасность детей является одним из главных приоритетов ведомства. Так, в 2020 году из регионального бюджета на техническую оснащенность школ сигнализациями было выделено почти 33 млн рублей. В итоге почти 71 процент школ Башкирии имеют и тревожные кнопки, и сигнализации.

Впрочем, есть и определенные трудности. Например, согласно новому постановлению Правительства РФ, во всех школах на первом этаже должно быть оборудовано помещение для охраны с установкой там систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и тревожных кнопок. Но в некоторых школах трудно реализовать эти требования по ряду причин. Также далеко не во всех населенных пунктах республики у Росгвардии есть возможность своевременно приезжать на место преступления или чрезвычайной ситуации при срабатывании тревожной кнопки.

ТАРИФЫ НА ОХРАНУ ОТ РОСГВАРДИИ ВЫРОСЛИ В 2,5 РАЗА

Объяснил Айбулат Хажин и почему не во всех школах есть квалифицированная охрана. После того, как Росгвардия выставила новые тарифы на свои услуги, стоимость часа охраны выросла с 3,92 до 9,90 рублей в час.

- Резкое повышение стоимости такой услуги привело к существенному ежегодному расходу и составило порядка 52,5 млн рублей. В связи с этим далеко не все школы могут позволить себе полноценную охрану, а только 60 процентов, - подчеркнул Айбулат Хажин.

Вторая причина, почему школы недостаточно охраняются – это банальное отсутствие частных охранных предприятий в сельской местности. По словам Хажина, чтобы полностью оборудовать школы хотя бы тревожными кнопками и сигнализациями, необходимо 425 млн рублей. Сейчас Минобр совместно с Минфином ищут источники финансирования, чтобы решить вопрос до конца года.

- Ранее мы уже проводили обучение педагогического и технического персонала школ и гимназий алгоритму действий в случае возникновения ЧС. Я предлагаю в преддверии учебного года вновь провести такие образовательные курсы, чтобы освежить в памяти всю необходимую информацию, - уточнил Айбулат Хажин.

СОЦСЕТИ ШКОЛЬНИКОВ БУДУТ МОНИТОРИТЬ

Также особое внимание в Минобре уделят соцсетям школьников. Так, например, в ходе мониторинга, проводимого совместно с правоохранительными органами, выяснилось, что несколько подростков из Башкирии были подписаны на соцсети казанского стрелка.

- Эту ситуацию мы мониторим и выносим на еженедельное обсуждение с коллегами, - подчеркнул Хажин.

В свою очередь о результатах проверки школ на безопасность отчитался и премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Он сообщил, что в республике есть школы, где безопасность учеников не обеспечена в полной мере.

- Наибольшее количество школ, которые сегодня не защищены в полной мере – это в Стерлитамаке и Салавате. Именно в этих районах нам наибольший контроль надо взять, - подчеркнул Андрей Назаров.

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