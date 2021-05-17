«BarterClub» объединяет единомышленников и помогает в развитии бизнеса

Фото предоставлено заказчиком

Ни для кого не секрет, что кооперация в экономике является залогом увеличения общего товарооборота и предприниматели уже давно объединяются в различные сообщества.

Цели у всех одни - помогать в развитии бизнеса. Наш бизнес-клуб был создан в 2011 году и на сегодняшний день насчитывает более 800 резидентов, которые совершили более 160 тысяч сделок в рамках нашего сообщества.

Основная наша цель - увеличение прибыли своих резидентов и достигается она за счет:

1. Самого сообщества. В клубе большое количество предпринимателей, для которых регулярно проводятся мастер-классы, нетворкинги и встречи. Все они потенциальные клиенты друг для друга, которые зачастую становятся постоянными клиентами.

2. Собственного мобильного приложения, которое позволяет проводить многосторонние бартерные сделки между резидентами. А бартер - это дополнительный канал продаж, который привлекает клиентов без финансовых вложений.

3. Активной рекламы своих резидентов на сайте, в социальных сетях и чатах клуба. Мы создаем эффективное сарафанное радио.

Фото предоставлено заказчиком

Если остановиться на многостороннем обмене товаров и услуг подробнее, то тут все удобно и просто. Все знают, что такое бартер. Но мало кто задумывается, что бартер для бизнеса - это один из наиболее эффективных каналов продаж, при котором стоимость привлечения клиента равна практически нулю. Тем не менее у классического бартера есть и свой большой минус - оба участника такой сделки должны быть заинтересованы в товарах друг друга, что не всегда возможно.

Мы взяли плюсы такого канала и убрали его минусы, мы сделали его многосторонним. То есть, резидент нашего клуба реализует продукцию одной компании, а берет у любой другой. У него есть выбор и он приобретает для себя именно нужные товары и услуги. За счет этого компании экономят оборотные средства. На то что они ранее тратили деньги, теперь получают в обмен на свои товары и услуги, а современные IT-технологии позволяют делать такие процессы удобными и выгодными. Клуб объединяет абсолютно разные сферы деятельности и многое, что нужно бизнесу, в нем есть. Наши резиденты - это представители микро и малого бизнеса, которых объединяет одно - это желание развивать и усиливать свой бизнес. Наша задача - дать им инструмент, который позволял бы это делать и помогать в работе с ним. Когда мы разбираем кейсы того, как предприниматели используют наш инструмент - это вызывает у нас чувство гордости, но не за себя, а за них. Мы рады таким активным предпринимателям, они не видят барьеры, они видят возможности и используют их.

Фото предоставлено заказчиком

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Фото предоставлено заказчиком