Большая вода ушла: в Башкирии завершился сезон весеннего половодья

Пик паводка в Башкирии пришелся на конец апреля 2021 года. Фото: МЧС РБ

В Башкирии официально завершился сезон весеннего половодья. В региональном управлении МЧС отметили, что к середине мая 2021 года в республике не осталось ни одного подтопленного населенного пункта. Стабилизировалась ситуация и в Уфе – уровень воды в реках Белая, Уфа и Дема также пошел на спад.

Недавно на оперативном совещании в уфимской мэрии замначальника Управления гражданской защиты Александр Григорьев отмечал, что подъем воды в реках в черте города начался с 6 апреля. Самый высокий уровень воды в реке Белой был зафиксирован 20 апреля – 639 см. Река Уфа сильнее всего поднялась 21 апреля – 684 см, а Дема 24 апреля поднялась на 657 см.

ЖЕРТВ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ

По данным МЧС по Башкирии, с начала половодья на номер 112 поступило 1225 звонков о «большой воде». Экстренные службы зарегистрировали 63 случая подтопления территорий в 19 районах республики. Реки вышли из берегов в Уфе, Архангельском, Белебеевском, Белорецком, Бижбулякском, Бурзянском, Давлекановском, Дуванском, Ермекеевском, Иглинском, Чекмагушевском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Миякинском, Мишкинском, Салаватском, Уфимском и Чишминском районах. Всего половодье затронуло 288 домов, среди которых 138 – это дачные участки, 2119 дворов, 43 участка дорог и семь мостов.

Всего по данным МЧС по Башкирии за время весеннего половодья в республике от «большой воды» пострадали 354 человека. В разных районах спасатели эвакуировали из зоны подтопления 95 человек, в том числе 27 детей. Двоих взрослых после разместили в санатории-профилактории УГАТУ. Остальные жители от заселения в пункты временного размещения отказались и на время переехали к родственникам.

Весенний паводок в Башкирии, к счастью, обошелся без жертв, хотя в некоторых районах республики ситуация сложилась довольно непростая. Например, экстренные службы зафиксировали серьезные подтопления на территории Уфы, где затопило 139 домов, в том числе 138 садовых, 548 дворов и 17 участков дорог. Неудобства испытали также жители Дуванского района, где затопило 65 домов и 160 дворов, Бижбулякского района (25 домов и 99 дворов), Белорецкого района (24 дома, 28 дворов и пять участков дорог) и Кушнаренковского района (21 дом, 66 дворов и один участок дороги). Как отметили в пресс-службе МЧС по Башкирии, по всем случаям спасатели среагировали своевременно.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАВОДКА

В свою очередь, «большая вода» подтопила 11 участков дорог в Мелеузовском, Чишминском, Иглинском, Бижбулякском, Бурзянском, Миякинском и Давлекановском районах, а также по два участка в Кармаскалинском и Белорецком районах. В период паводка также затопило участок сельской дороги в Архангельском районе республики. К 12 мая дорожники полностью завершили восстановительные работы – движение транспорта по дорогам возобновлено. К счастью, в этом году паводок не добрался до так называемых «потенциально опасных объектов».

В период весеннего половодья в Башкирии сотрудники экстренных служб и волонтеры обошли все дома и дворы, попадающие в зону подтопления. С начала паводка и вплоть до его окончания в населенных пунктах по всей республике было спасено восемь человек, эвакуированы – 95.

Специальная техника откачала воду в 45 жилых домах и с территории 104 приусадебных участков. Экстренные службы помогли организовать сбор и вывоз поваленных деревьев и испорченного имущества с подтопленных участков, а также помогли перенести имущество на 32 подтопленных участках.

Напомним, в середине апреля из-за резкого подъема воды около Уфы в башкирской столице был введен режим повышенной готовности к ЧС. К счастью, экстренные службы справились с «большой водой» и последствия половодья оказались не такими губительными, как могли быть.