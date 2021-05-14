Выручка «Башнефти» в первом квартале 2021 года составила 157,7 млрд рублей

Башкирские нефтяники традиционно показали один из лучших результатов в отрасли по таким ключевым показателям, как выход светлых нефтепродуктов и глубина переработки

По итогам первых трех месяцев 2021 года «Башнефть» (входит в «Роснефть») продемонстрировала улучшение основных финансовых и производственных показателей. Как следует из отчетности, за указанный период выручка компании составила 157,7 млрд рублей. Добиться такого результата башкирские нефтяники смогли, в первую очередь, благодаря комплексу мер по сохранению экономической устойчивости и постепенной стабилизации ситуации на мировом рынке нефтепродуктов.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В частности, за первый квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «Башнефть» добилась увеличения показателя EBITDA (показатель финансовой эффективности) в три раза - сейчас он составляет 21,4 млрд рублей. Операционная прибыль компании за этот же период составила 11,4 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 114% и достигла 8,3 млрд рублей.

В «Башнефти» отметили, что по итогам первого квартала этого года, улучшение основных финансовых показателей компании позволило обеспечить высокий уровень капитальных вложений - 14,6 млрд рублей. Благодаря этому башкирские нефтяники смогут улучшить производственный потенциал и более эффективно использовать его в будущем. В том числе, после снятия ограничений на добычу углеводородов, введенных в рамках соглашения стран-участников ОПЕК+. Ключевым направлением инвестиций башкирские нефтяники называют укрепление ресурсной базы и повышение эффективности нефтедобычи.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По итогам первого квартала 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 9,2% - до 128,9 тысяч метров. Согласно отчетности «Башнефти», количество эксплуатационных скважин, законченных бурением, увеличилось на 36,5% - до 56. Их них 50 скважин – с горизонтальным окончанием.

В этом году «Башнефть» продолжила работу по наращиванию ресурсной базы в рамках стратегии «Роснефть-2022». Она направлена на стопроцентное восполнение добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов. В прошлом году данная работа показала положительный результат: за счет проведения геологоразведочных работ, новых приобретений и переоценки запасов эксплуатируемых месторождений, компания прирастила запасы нефти категории AB1C1 объемом около 43 млн тонн. Замещение запасов составило 330%.

Помимо повышения потенциала добычи и наращивания запасов нефти, «Башнефть» проводит модернизацию нефтепереработки. Например, в первом квартале 2021 года была продолжена реконструкция установки гидрокрекинга и комплекса по производству ароматических углеводородов на производственной площадке «Башнефть-Уфанефтехим». Модернизация позволит расширить производственные возможности и повысит выход светлых нефтепродуктов на НПЗ уфимского комплекса.

Башкирские нефтяники традиционно показали один из лучших результатов в отрасли по таким ключевым показателям, как выход светлых нефтепродуктов и глубина переработки. За первый квартал 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, глубина переработки нефти увеличилась на 6,4% и составила 88,6%. Выход светлых нефтепродуктов за этот же период вырос на 5,7% и достиг 69,3%.

Постепенная стабилизация мировых цен на нефть и нефтепродукты позволила компании в первом квартале 2021 года увеличить переработку нефти более чем на 16% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. По итогам первых трех месяцев этот показатель достиг 3,87 млн тонн.