Радий Хабиров поручил усилить меры безопасности в школах после трагедии в Казани

Теперь попасть в школу посторонним людям будет почти невозможно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трагедия в Казани, где вооруженный ружьем подросток ворвался в школу убил 9 человек и ранил еще 20, а потом устроил взрыв, никого не оставила равнодушным. Глава Башкирии Радий Хабиров выразил свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

- Скорбим вместе с братским Татарстаном. Ужасная трагедия... Готовы оказать любую необходимую помощь. Соболезнуем родным и близким! – написал Хабиров у себя на странице в социальных сетях, а также предложил всем пострадавшим пройти бесплатную реабилитацию в санаториях Башкирии.

Неравнодушные уфимцы также решили почтить память убитых детей. Уже через несколько часов после трагедии возле здания представительства Татарстана в Уфе образовался стихийный мемориал. Кроме того, мемориалы появились и в Стерлитамаке, Бирске, Агидели, Нефтекамске, Туймазах, Дюртюлях, Октябрьском, Кармаскалинском, Калтасинском, Шаранском, Гафурийском, Зилаирском и других районах и городах. Люди несли цветы, зажженные свечи и мягкие игрушки в память о жертвах стрельбы в казанской школе. Соцсети разрывались от соболезнований и слов поддержки с хэштегом #казаньмыстобой. Все, и взрослые, и дети, восприняли боль и потерю жителей братской республики, как личную трагедию.

Уфимцы несли цветы и игрушки к стихийному мемориалу возле представительства Татарстана в Башкирии

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ТРЕВОЖНОЙ КНОПКЕ И ПРОПУСКНОМУ РЕЖИМУ

После того, как стало известно, что казанская школа отказалась от услуг ЧОПа еще три года назад, и из всей охраны в школе была только тревожная кнопка и пожилой охранник (которого расстреляли первым, но мужчина выжил и сейчас находится в больнице – Ред.), власти Башкирии заявили о срочной необходимости усилить меры безопасности в школах республики.

Так мэр Уфы Сергей Греков во время оперативного совещания в городской администрации поручил пройтись с проверкой по всем учебным заведениям.

– Необходимо проинспектировать все уфимские школы. Знаю, вы уже начали это делать – нужно продолжить. Необходимо особое внимание уделить безопасности – тревожной кнопке, пропускному режиму, рамкам. Проверьте особо ЧОПы, которые работают в школах. Центр общественной безопасности, выделите людей, чтобы усилить пропускной режим, – обратился Греков к коллегам.

Также по решению властей республики пятница, 14 мая также объявлена выходным днем для школьников Башкирии. Точнее, отдыхать будут только ученики 1-8 и 10 классов. А вот 9- и 11-классникам, которым впереди ожидают экзамены, на занятиях придется появиться. Как уточнили в региональном Министерстве образования, дополнительный выходной необходим для того, что все школы прошли комплексную проверку «на предмет соответствия требованиям антитеррористической защищенности».