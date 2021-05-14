В Башкирском театре оперы и балета готовится премьера оперы «Дон Кихот»

Фото: Башкирский театр оперы и балета

16, 18 и 19 мая в Башкирском театре оперы и балета состоится премьера оперы Жюля Массне «Дон Кихот». История рыцаря печального образа будет воплощена на сцене #BashOpera звездным составом постановщиков: режиссер – народный артист Республики Башкортостан, кавалер Ордена Салавата Юлаева, лауреат национальной оперной премии «Онегин» Аскар Абдразаков, художник – лауреат всероссийских и международных конкурсов Иван Складчиков, дирижер – народный артист Башкортостана, лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» Артем Макаров.

Фото: Башкирский театр оперы и балета

«Дон Кихот» станет классической постановкой, погружающей зрителя в атмосферу Испании XVI века. Создатели спектакля о безответной и беззаветной любви борца с ветряными мельницами к его Прекрасной даме – Дульсинее – обещают, что опера выйдет за рамки сцены – не только в зрительный зал, но даже в фойе: всех пришедших ожидает полное погружение в эпоху.

Фото: Башкирский театр оперы и балета

«Все костюмы для оперы имеют исторический крой, они сшиты в стиле испанского маньеризма. В дамских платьях - жесткие лифы на костях, без вытачек, юбки на панье. Как в мужских, так и в женских костюмах использованы воротники раф, характерные для той эпохи, на каждый из них уходит порядка 15 метров кружева. Использовано гигантское количество натуральных тканей – жаккард, шелк, атлас, крепдешин, тафта, километры золотой и серебряной тесьмы, огромное количество стекла сваровски, стекляруса и пайеток – все это необходимо для соответствия духу эпохи, – рассказал Иван Складчиков. – На сцене будет действующий фонтан, лошади и ослики, максимально похожие на настоящих, огромное ложе Дульсинеи с гигантским зеркалом в изголовье и, конечно, мельницы. Мы идем классическим театральным путем, приближая то, что происходит на сцене, к старым театральным традициям первой половины ХХ века».

Фото: Башкирский театр оперы и балета

Отметим, что постановка станет режиссерским дебютом известного оперного баса, художественного руководителя #BashOpera Аскара Абдразакова. Он же исполнит партию Дон Кихота на премьере.

Фото: Башкирский театр оперы и балета

«”Дон Кихот” включает в себя полную гамму чувств – здесь и романтика, и любовь, и счастье, и страдание. Мы постараемся рассказать обо всем этом со сцены языком оперы», - отметил он.

Фото: Башкирский театр оперы и балета

Хормейстер-постановщик нового спектакля – лауреат международных и всероссийских конкурсов Александр Алексеев, хореограф-постановщик – заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ирина Филиппова, художник по свету – Ирина Вторникова, неоднократно номинированная на соискание Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска».