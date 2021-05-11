Смертельное ДТП со стритрейсером и поджог дома с детьми: самые громкие ЧП, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

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Последняя неделя выдалась в Башкирии неспокойной. Длинные майские выходные запомнились не только хорошей погодой, но и смертельными авариями, попытками жесткого убийства и происшествиями на воде. «Комсомолка» вспоминает самые громкие события, которые обсуждала вся республика.

В СТОЛКНОВЕНИИ С ВНЕДОРОЖНИКОМ ПОГИБ МОТОЦИКЛИСТ

В Кушнаренковском районе Башкирии при столкновении с внедорожником погиб мотоциклист. Все случилось вечером 6 мая на автодороге «Москва-Уфа», где столкнулись BMW X5 и встречный мотоцикл Honda. Как уточнили в ГИБДД республики, байк на полной скорости влетел во внедорожник, когда тот поворачивал налево. От полученных травм 31-летний водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой помощи, так и не приходя в сознание.

Позже стало известно, что погибшим был житель Кушнаренково, который совсем недавно вернулся с вахты и приобрел себе байк. При этом парень был лишен водительских прав на 1,5 года еще в декабре 2020 года, но все равно он снова сел за руль и превысил скорость. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские.

ПЬЯНЫЙ УФИМЕЦ ПЫТАЛСЯ СЖЕЧЬ ДОМ С ДЕТЬМИ

Долгие майские праздники не всем пошли на пользу: 5 мая в деревне Королево Уфимского района 32-летний мужчина пытался спалить собственный дом, где находились маленькие дети, потому что ему не давали денег на выпивку. Как уточнили в МВД Башкирии, мужчина был пьян, но требовал «продолжения банкета». Получив отказ, он облил свою 56-летнюю мать и дом бензином, а затем поджег помещение. К счастью, на крики детей прибежали соседи, которые быстро потушили пламя. В итоге трое жильцов получили легкие ожоги, а самого пироман попытался скрыться на машине, но вскоре был задержан полицией. Ему грозит обвинение по статье «Покушение на убийство» и «Поджог».

УЛИЧНЫЙ ГОНЩИК НА ДОРОГОЙ ИНОМАРКЕ СБИЛ 17-ЛЕТНЕГО ПОДРОСТКА

Вся Башкирия обсуждает громкое ДТП, произошедшее поздним вечером 9 мая в Салавате. Там 17-летнего подростка, возвращавшегося домой после салюта, сбила дорогая иномарка «Мерседес Бенц». По словам прохожих, парень пролетел несколько метров по воздуху, после чего упал на асфальт и потерял сознание. Прибывшие медики отвезли пострадавшего в больницу, где его экстренно прооперировали. Сейчас подросток находится в коме.

Но основное внимание горожан приковано к 19-летнему водителю иномарки – сыну местного депутата и известному в городе спидвеисту Герману Х. Выяснилось, что парень и раньше имел штрафы за превышение скорости, поэтому многие считают, что виновник аварии благодаря связям отца может избежать наказания. Впрочем, родственники гонщика уверяют, что сейчас озабочены состоянием пострадавшего и поддерживают его семью финансово и морально.