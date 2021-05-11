Власти Башкирии рассказали, как будут проходить выпускные в детсадах и начальных классах школ

В этот году родители смогут полюбоваться на своих маленьких выпускников не только на фотографиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в правительстве Башкирии прошло очередное оперативное заседание, на котором было озвучено важное решение, касающееся выпускников детских садов и начальных классов, а также их родителей. В связи с относительно стабильной эпидемиологической обстановкой в республике, теперь родители смогут присутствовать на выпускных своих детей. Напомним, что из-за коронавируса в прошлом году все выпускные мероприятия в детских садах и начальных классах были отменены. Идею поддержал и глава Башкирии Радий Хабиров, отметив, что в ближайшее время данное решение будет оформлено в антиковидном указе.

Правда есть одно очень важное условие: посетить выпускной ребенка можно будет только при наличии у взрослого прививки от коронавируса (хотя бы первым компонентом антиковидной вакцины), подтвержденное справкой, или высокого титра антител. На этом условии настоял министр здравоохранения региона Максим Забелин, чтобы исключить массовое заражение на праздниках.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ МОГУТ ОБЪЯВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ

Кстати, для школьников эта короткая рабочая неделя может стать еще короче на один день. Напомним, что 13 мая в республике объявлен выходным в связи с празднованием Уразы-байрам, а в пятницу дети снова должны были отправляться в школу. На оперативном совещании было озвучено предложение сделать пятницу 14 мая также выходным – с такой инициативой выступил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– Сейчас дети выходят в школу на два дня. Потом праздник, потом еще рабочий день и опять выходной. Дети не могут никуда уехать, хотя там два выходных. Многие могли бы 13-го на четыре дня уехать, – пояснил чиновник.

В ответ Радий Хабиров признался, что инициатива о дополнительном выходном для школьников стала для него неожиданностью. Впрочем, глава республики поручил руководителю своей администрации Александру Сидякину проработать вопрос по 14 мая и оформить предложение.

– У меня определенной позиции нет в этом вопросе. Только опирайтесь на здравый смысл - насколько это полезно будет людям. Школьники и так много пропустили, что один день решит? Не знаю, – ответил Хабиров.

А вот в министерстве образования и науки Башкирии приняли предложение о дополнительном выходном без особого энтузиазма.

- Откровенно говоря, мы очень много пропустили. У нас сейчас учебный календарный график составлен таким образом, чтобы все часы досчитать, – подчеркнул замминистра Ильдар Мавлетбердин.

А ЧТО С САБАНТУЯМИ

Также обсудили власти вопрос, будут ли проводиться в 2021 году в Башкирии сабантуи. Радий Хабиров подчеркнул, что решение о проведении праздников в каждом отдельно взятом районе должны именно местные власти с учетом эпидемиологической обстановки. При этом отправной точкой называется 24 мая – именно после этой даты будут принимать решения проводить или не проводить сабантуй (ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. – Ред.).

- Я предлагаю к 24-му мая совместно с Роспотребнадзором оценить эпидемиологическую ситуацию и перспективы и представить мне уже либо указ с графиком проведения сабантуев, либо вы мне обоснованно объясняете, что у нас эпидемиологическая ситуация не позволяет провести праздники, - подчеркнул Радий Хабиров.

«ВРЕМЯ РАЗДАВАТЬ ДОЛГИ»

Говоря о сабантуях, глава Башкирии неожиданно вспомнил и о «долгах», которые у него якобы накопились перед республикой и ее жителями. Речь идет об обещанной ранее помощи в закупке техники для аграрного сектора в деревнях и селах.

- Каждый раз, когда встречаюсь с селянами, они меня с хитрецой спрашивают: «Когда отдадите долги?». А я все отвечаю, мол, дайте немного на ноги встать. Сейчас экономика уже существенно выправляется, поэтому долги пора отдавать, - отметил Радий Хабиров.

Напомним, что ранее руководитель республики рассказал, что за 4 месяца 2021 года сельскохозяйственные организации Башкирии уже закупили 1219 единиц техники общей стоимостью 3,8 млрд рублей, что на 1,6 млрд больше по сравнению с прошлым годом.