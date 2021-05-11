Чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину наградили башкирским орденом Дружбы народов

Награду знаменитой спортсменке вручал лично глава Башкирии Радий Хабиров

Накануне в уфимском Белом доме состоялась церемония награждения орденом Дружбы народов чемпионки мира по шашкам Тамары Тансуккужиной. В начале мая прославленная шашистка одержала победу в матче за чемпионский титул, соперницей башкирской спортсменки была представительница Польши Наталья Садовская. В упорной борьбе и не без скандала Тансыккужина вырвала победу и стала семикратной чемпионкой мира.

– Наша прославленная землячка Тамара Михайловна Тансыккужина 3 мая в Варшаве, несмотря на психологическое давление, связанное со скандальным эпизодом со снятием флага Российской Федерации, защитила титул лучшей шашистки планеты, – заявил Радий Хабиров на оперативном совещании. – Теперь в ее активе уже семь чемпионских титулов. В нашей стране ни у кого нет таких достижений. Мы поздравляем вас с этой замечательной победой!

Напомним, на финальном матче разразился скандал: прямо во время партии экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий снял со стола Тансуккужиной российский флаг и убрал наклейку с триколором. В следующей партии Наталья Садовская также убрала флаг Польши в знак солидарности с соперницей. Свой поступок представитель Федерации объяснил тем, что на момент проведения матча действовала дисквалификация российских спортсменов, и на всех соревнованиях им было положено выступать под нейтральными флагами.

ОРДЕН ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ МИРА

Власти Башкирии наградили Тамару Тансыккужину орденом Дружбы народов. Церемония состоялась в прямом эфире на оперативном совещании в башкирском правительстве. После церемонии награждения слово взяла и сама виновница торжества. Она поблагодарила всех, кто болел за нее в финальном матче.

- Последний раунд был настолько захватывающим, что стал самым просматриваемым в Польше. Матч был очень принципиальный, интересный. Я очень рада, что удалось выиграть. Все эти годы республика поддерживала шашистов, наш клуб. Это даёт возможность расти, развиваться, достигать новых высот во благо нашей Родины, - заявила Тамара Тансыккужина.

В свою очередь, тренер прославленной спортсменки Юрий Черток вспомнил, что Башкирия по праву может гордиться своим центром по подготовке шашистов. В республике проживают пять из шести действующих чемпионов мира по международным шашкам. Сам он, к слову, также был удостоен награды – глава Башкирии вручил заслуженному тренеру России Почетную грамоту республики.

- Тамара Михайловна совершила настоящий спортивный подвиг, выиграв в такой ситуации. Что же способствовало этому успеху? Это, прежде всего, железная воля и умение постоять за страну в самый ответственный момент. Миллионы наших соотечественников следили за этой борьбой, и победа наполнила их сердца радостью и теплотой, - отметил тренер семикратной чемпионки мира по шашкам Юрий Черток.

БУДУЩЕЕ БАШКИРСКОЙ ШКОЛЫ ШАШЕК

В своем выступлении Юрий Черток предложил ежегодно проводить международный турнир по шашкам на Кубок Башкирии и открыть республиканскую шашечную школу и продолжить поддержку существующего шашечного клуба «Башкортостан».

- Раз уж мы мировой центр, у нас должен быть традиционный шашечный турнир. Очень хорошо было бы, чтобы он назывался Международный шашечный турнир на Кубок Республики Башкортостан. Это реклама нашей республики, нам есть что показать, - отметил Юрий Черток.

Радий Хабиров поручил своей администрации подготовить за две недели конкретные предложения и представить ему на утверждение.

- Вы продвигаете славу российского спорта, продвигаете Башкортостан. Мы обязательно ответим вам хорошими и продуктивными действиями, - пообещал глава Башкирии тренеру Тамары Тансыккужиной.

Напомним, свой первый чемпионский титул по международным шашкам Тамара Тансыккужина завоевала в 2001 году, а за год до этого стала чемпионкой Европы.