«Считайте меня коммунистом…»

Реском КПРФ поздравляет всех жителей республики с одним из главных праздников нашей страны – Днем Великой Победы! Это День не только памяти о миллионах советских людей, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины, замученных в застенках гестапо и умерших в концлагерях. Это и День гордости за нашу страну, за ее героический народ, за партию коммунистов, которая возглавила борьбу против фашизма и привела к Победе. Особенно поздравляем участников и детей войны и желаем им крепкого здоровья!

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОБЕДА

Поработив всю Европу, фашистские полчища, выполняя наказ мирового капитала, 80 лет назад обрушились на СССР – первое в мире государство трудящихся, надеясь на быструю победу. Однако с первых же сражений стали очевидны преимущества социалистической системы. Уже в ходе боёв лета 1941 года немецко-фашистские захватчики столкнулись с невиданным ранее сопротивлением. Именно летом 1941 года Красная Армия сорвала планы гитлеровского блицкрига. В августе, когда по плану «Барбаросса» фашисты планировали быть в Москве, они все еще топтались у Смоленска.

Весь мир с придыханием следил за исходом битв под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. Уже в 1943 году стало ясно, что Красная армия способна в одиночку одолеть фашистов. В основе такой уверенности лежали превосходство советской экономики и науки, высокий моральный дух всего народа, который проявил себя в массовом героизме солдат и офицеров.

Это понимали и правительства западных стран, но они не спешили открыть второй фронт в Европе, надеясь измотать и ослабить как Германию, так и СССР, чтобы присвоить себе результаты Победы. Но это не помешало Красной армии сломить хребет фашистскому зверю и водрузить Красное знамя Победы над рейхстагом в Берлине.

Однако такая предательская позиция союзников во многом объясняет огромные жертвы среди мирного населения СССР, на оккупированных территориях которого немцы проводили политику массового геноцида народа.

НЕ ЗАБЫВАТЬ ИСТОРИЮ

После исторического мая 1945 года весь мир был благодарен Советскому Союзу за освобождение от коричневой чумы. Однако после предательского разрушения СССР, которое привело к ослаблению России, за рубежом и в нашей стране появились псевдо-историки и публицисты, которые начали сочинять черные мифы о войне, подвергая сомнению Победу СССР, оскверняя подвиги советских людей. Олигархическое государство во главе с президентом всячески подыгрывало этим антисоветским настроениям, подвергая обструкции роль Главнокомандующего СССР, Председателя Совета обороны СССР И.В. Сталина, драпируя во время парадов Мавзолей В.И. Ленина. В результате такой недальновидной политики уже официальные лица Запада стали отрицать итоги Второй мировой войны, США объявили себя главным автором победы над фашизмом. В Европе начали сносить памятники воинам – освободителям. Но главное, либеральные пропагандисты сумели внедрить подобные идеи в сознание молодежи. Российские старшеклассники находят мало поводов для гордости своей страной. По данным социологов МГУ, 7.6% опрошенных заявили, что гордиться им нечем, а 34.1% и вовсе затруднились ответить на этот вопрос. Победу в Великой Отечественной войне отметили всего 2,3% учащихся. Это серьезный сигнал, который может привести в будущем к поражению России в стратегическом противостоянии с Западом.

Одним из самых распространяемых мифов о войне является запуск в общественное сознание идеи, что войну выиграл просто народ. Как в 17 веке ополчение выгнало поляков из Москвы, так и в Великую Отечественную войну народ осознал угрозу уничтожения, сорганизовался и победил.

О той роли, которую сыграли коммунисты и партия в целом в достижении Победы в Великой отечественной войне, вообще не упоминают. Хотя разумному человеку понятно, что без сильного организационного начала, без руководящего центра одержать победу было бы просто немыслимо.

Например, в Уфу в 1941 году было эвакуировано более ста предприятий. А всего около 3000 крупных промышленных предприятий и сотен тысяч рабочих из западных регионов СССР были переправлены на Урал и в Сибирь. При тогдашнем уровне транспорта за считанные месяцы на тысячи километров под бомбежками перенести сложные производственные комплексы – это кажется сегодня невозможным. Но СССР сделал это! Не менее трудной задачей была организация их работы на новом месте. Станки начинали работать под открытым небом: фронт требовал военной продукции, и некогда было ждать окончания строительства заводских корпусов. Всю эту работу возглавляли коммунисты.

«ЕСЛИ Я ПОГИБНУ, СЧИТАЙТЕ МЕНЯ КОММУНИСТОМ»

Великая Победа явилась следствием несомненного духовно-нравственного превосходства советского человека. В суровые годы войны неизменным залогом ратных и трудовых побед являлся личный пример коммунистов, до конца сражавшихся на своем рубеже – в окопе, у станка, в партизанском краю.

Известно, что многие бойцы перед боем писали заявление о приеме в Коммунистическую партию и при этом делали приписку: "Если я погибну, считайте меня коммунистом". И это абсолютная правда: такие заявления солдаты делали перед возможной гибелью, а в такие минуты не лгут. Перед войной в партии было около полутора миллионов человек. В сражениях Великой Отечественной погибло свыше 3 миллионов коммунистов. И не только в бою. Первыми, кого немцы приговаривали к расстрелу, были коммунисты.

"То, что солдаты Красной Армии продолжали сражаться в самых безнадежных ситуациях, совершенно не заботясь о собственной жизни, можно в значительной степени приписать храброму поведению комиссаров, – пишет немецкий генерал Эрих Раус. – Их отвага граничит с безрассудством; это люди очень умные и решительные. Им удалось создать в русской армии то, чего ей недоставало в первую мировую войну, – железную дисциплину».

Советские маршалы и генералы, командующие армиями, все были коммунистами.

Не менее велика заслуга обкомов, горкомов и райкомов партии по созданию партизанских на оккупированных территориях В тылу врага ими было организовано 6200 партизанских отрядов с составом до 1 млн человек.

Также целеустремленно работали в те тяжелые дни партийные и советские органы БАССР. Башкирия давала фронту топливо для танков и самолетов, продовольствие, различную технику. Воспитанные советской властью, 700 тысяч наших земляков ушли на фронт, более повинны из них не вернулись, проявив массовый героизм. Тысячи этих сынов и дочерей республики были награждены орденами и медалями. Башкирская кавалерийская дивизия по числу Героев Советского Союза была лучшей частью Красной армии.

Сохраняя память об этих героям, мы должны всячески оберегать историю от провокаций и переписываний. Правда в том, что именно Коммунистическая партия во главе с И.В.Сталиным смогла организовать советский народ на разгром фашистской Германии и её союзников. Она стала подлинным вдохновителем побед, равных которым не знает мировая история. Великая Победа стала следствием превосходства социалистического строя над мировой капиталистической системой.

Поэтому, несмотря на сопротивление чиновников и депутатов от «Единой России», республиканская организация КПРФ полна решимости установить в Уфе бюст И.В. Сталина, а также принять, наконец, закон о Знамени Победы, чтобы в великий праздник 9 мая оно гордо реяло на улицах наших городов и сел, напоминая новым поколениям о подвиге советского народа под руководством партии коммунистов.

Юнир КУТЛУГУЖИН, первый секретарь рескома КПРФ