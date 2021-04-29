В Уфе завершился восьмой Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК SKODA»

В минувшую субботу завершились финальные игры Международного юношеского хоккейного турнира «КУБОК ŠKODA», который в этом году проходил в Уфе с 19 по 24 апреля при поддержке автосалонов «МС Моторс» официальных дилеров ŠKODA в Республике Башкортостан.

На льду «Уфа-Арены» молодые атлеты провели серию блестящих матчей, а чемпионом первенства стала команда «ЦСКА» из Москвы. «КУБОК ŠKODA» прошел при участии легенды российского и мирового хоккея Павла Дацюка и именитых хоккеистов из команды «Салават Юлаев», которые приехали поддержать юниоров и наградить победителей на церемонии закрытия Кубка. Турнир был проведен с учетом всех необходимых мер безопасности для спортсменов и болельщиков при поддержке и согласовании Федерации хоккея России.

ŠKODA AUTO Россия подводит итоги восьмого Международного юношеского хоккейного турнира «КУБОК ŠKODA», в рамках которого восемь команд из сильнейших клубов России показали захватывающую игру в борьбе за первенство. С 2012 года при поддержке и спортивной организации Федерации хоккея России марка ежегодно собирает талантливых спортсменов для участия в соревнованиях, направленных на поддержание хоккейных традиций и развитие детского хоккея. Турнир полностью соответствует международным правилам игры, предоставляя возможность юниорам выступить на профессиональной арене и окунуться в атмосферу большого спорта.

Ян Прохазка, глава марки ŠKODA в России: «В этом году ŠKODA особенно рада возобновить славную традицию проведения ежегодных состязаний для юных хоккеистов, ведь испытания, с которыми столкнула нас пандемия, не позволили встретиться нам в прошлом году. Мы соскучились по духу спортивных мероприятий, и, наконец, хоккей вновь объединяет нас на одной арене и дарит незабываемые эмоции. Я хочу поблагодарить ребят за то, что они сохранили стойкость, выдержку и провели увлекательную игру в этом турнире! Мы гордимся успехами наших юниоров! Нельзя не отметить заслугу и их родителей, которые верят в своих детей, и делают все, чтобы они продолжали занятия своей любимой игрой. Поддержка со стороны родных и близких особенна важна в таком деле, и именно поэтому хоккей для нас – это истинно семейный вид спорта. Я рад, что «КУБОК ŠKODA» способствует развитию хоккея и помогает растить новое поколение чемпионов».

В этом году местом проведения соревнований стала Уфа – город, в котором по-настоящему любят и ценят хоккей. Под крышей ледового дворца «Уфа-Арены» сошлись самые яркие команды страны и продемонстрировали эмоциональную игру. В финальном матче турнира команда «ЦСКА» из Москвы одержала победу в борьбе с серьезным соперником московским «Динамо» со счетом 6:1 и получила титул чемпиона «КУБКА ŠKODA». Третье место завоевала команда «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга. Финалистам были вручены заслуженные награды и призы на торжественной церемонии закрытия. Главный трофей – кубок чемпионов – победителям вручил глава марки ŠKODA в России Ян Прохазка. Каждый матч турнира стал уникальным событием по своей зрелищности и невероятному накалу страстей. Ребята с профессиональным мастерством контролировали шайбу на льду арены и в очень сложной борьбе забивали красивые голы, показав в итоге выступление, достойное «большого» хоккея. Игры турнира подарили всем участникам этого праздника весь спектр настоящих спортивных эмоций – от горечи поражений до радости побед, - и дали силы на дальнейшие завоевания и успехи в спорте.

Турнир проводился в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и рекомендациями властей, установленными в связи с COVID-19, что позволило гарантировать безопасность каждого спортсмена и болельщика. Весь комплекс мер, среди которых – обязательное ношение масок, термометрия и тщательная регулярная обработка поверхностей – чешский бренд реализует в рамках программы ŠKODA ЗАБОТИТСЯ.

Понаблюдать за игрой юных атлетов можно было как на стадионе «Уфа-Арена», так и онлайн на официальном сайте ŠKODA вместе со звездой хоккейных эфиров Дарьей Мироновой и известным спортивным журналистом Денисом Казанским, которые вели

эфир и комментировали ход невероятно зрелищной игры. В стенах спортивного комплекса в заключительный день соревнований для болельщиков была подготовлена не только насыщенная спортивная программа, но и разнообразные активности и игры для всей семьи: дриблинг, бокс-хоккей, а также автограф-сессия с легендой российского и мирового хоккея Павлом Дацюком и знаменитыми хоккеистами из команды «Салават Юлаев» и многое другое. Помимо прочего у гостей турнира была возможность поближе познакомиться с чешским брендом, пройти тест-драйв любого автомобиля из модельного ряда ŠKODA и получить консультацию официального дилера.

Марка ŠKODA отдельно благодарит всех партнеров турнира, кто поддержал «КУБОК ŠKODA» - спортивных партнеров ФХР, ССМ, медиа-партнеров Матч ТВ, Наше Радио и издание Большой Спорт. Лейсан Абдулина, руководитель отдела маркетинга ŠKODA: «Спасибо нашим партнерам за поддержку и помощь в реализации и анонсе проекта, за веру в важность проведения турнира даже в такое непростое время и неравнодушие к развитию юношеского спорта в России».

Турнирная таблица

ФИНАЛ

ЦСКА (Москва) 6

Динамо (Москва) 1

Матч за 3 место

Авто-Спартаковец (Екатеринбург) 5

Авангард (Омск) 4

Полуфинал

Динамо (Москва) 6

Авангард (Омск) 1

ЦСКА (Москва) 6

Авто-Спартаковец (Екатеринбург) 2

Матчи за 5-8 место

Салават Юлаев (Уфа) 11

Сибирь (Новосибирск) 3

Северсталь (Череповец) 7

Динамо Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) 6

Матч за 5 место

Салават Юлаев (Уфа) 3

Северсталь (Череповец) 2

Матч за 7 место

Динамо Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) 4

Сибирь (Новосибирск) 3

С более подробной информацией о турнире можно ознакомиться по ссылке: https://www.skoda-avto.ru/hockey/jihc2021.

Рады видеть Вас в автосалонах Группы компаний «МС МОТОРС» по адресам:

МС МОТОРС, г. Уфа, Трамвайная, 1/5

+7(347)226 02 22

МС МОТОРС ЗУБОВО пос. Зубово, ул. Электрозаводская, 18 (ост. "Кафе Отдых").

+7(347)222 88 88

МС МОТОРС ЮГ г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 39.

+7(3473)200 220.

www.msmotors.ru/, e-mail:info@msmotorszubovo.ru

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