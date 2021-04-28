Смертельные пожары и ночные гонки: самые громкие ЧП, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

Фото: ГИБДД по РБ

На прошлой неделе в Башкирии произошло сразу несколько трагических событий, которые потрясли республику: смертельные пожары и крупные аварии, в которых гибли дети и молодые люди. Вспомним самые громкие события, которые обсуждала вся Башкирия.

В ПОЖАРЕ ПОГИБ 95-ЛЕТНИЙ ВЕТЕРАН ВОВ

Поздно вечером 22 апреля в Салавате вспыхнула квартира в стареньком двухэтажном доме, в котором проживал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Корнеев. Прибывшие на место ЧП пожарные быстро погасили пламя, но, проливая пепелище, наткнулись на тело погибшего ветерана.

Василий Корнеев прошел пол-Европы, участвовал в освобождении Белоруссии, Чехии и Германии от фашистов, а после войны долгие годы работал на заводе. Несмотря на то, что у героя была семья – и сын, и любящие внуки, он жил один. Сейчас по факту пожара организована доследственная проверка: дознаватели МЧС выясняют, что стало причиной возгорания. По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный отопительный электроприбор.

МОЛОДОЙ ПАРЕНЬ ПОГИБ, УСТРОИВ НОЧНЫЕ ГОНКИ С ПОДРУГОЙ

В ночь на 24 апреля в Нефтекамске разбился 18-летний парень, который вместе с подругой устроил ночные гонки на пустынных улицах города. Молодой парень предложил знакомой проверить, чья машина быстрее - его «четырнадцатая» или ее «Приора». Чтобы выиграть гонку, водитель пошел на обгон, но не справился с управлением и на огромной скорости влетел в «Мазду», которая проезжала мимо. Его подруга, отвлекшись от дороги, также врезалась в забор, но выжила.

В итоге от полученных травм юноша скончался на месте ДТП. Уже позже выяснилось, что у него не было водительского удостоверения, а вот водитель японской иномарки, в которую и влетел ночной гонщик, был сильно пьян. При этом в разговоре с автоинспекторами 26-летний мужчина заявил, что выпил уже после аварии «чтобы снять стресс». Сейчас все обстоятельства аварии устанавливают дорожные полицейские.

ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОГО ПОЖАРОИЗВЕЩАТЕЛЯ ПОГИБЛА СЕМЬЯ С МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ

Еще один жуткий пожар, унесший жизнь целой семьи, произошел вечером в минувшую пятницу в Ишимбае. Там загорелся небольшой деревянный дом, в котором находились 48-летняя хозяйка, 38-летний муж ее родной сестры, а также двое его детей 11 и 2 лет. Все они задохнулись, надышавшись унарным газом – их тела обнаружили пожарные, разбирая завалы. Следователи возбудили уголовное дело, и вскоре выяснилось, что причиной пожара стала неисправная электропроводка. При этом в доме был установлен пожароизвещатель, но за пару дней до трагедии в нем села батарейка, а вот заменить ее забыли.

В АВАРИИ ПОГИБЛИ ДВОЮРОДНЫЕ БРАТЬЯ

Еще одна авария, унесшая сразу две человеческие жизни, произошли вечером 22 апреля в Абзелиловском районе Башкирии. Там неподалеку от деревни Серменево 40-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением на повороте, из-за чего машину на большой скорости выбросило в кювет. Водитель скончался на месте, его 25-летнего пассажира успели отвезти в больницу, но там он умер, не приходя в сознание. Погибшими оказались двоюродные братья – оба жители Абзелиловского района. Старший брат был вахтовиком, воспитывал ребенка, у младшего в декабре родился третий сын. В тот роковой день они ездили по делам и уже возвращались домой, когда произошла авария.