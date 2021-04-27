Житель Башкирии встал на путь борьбы с алкоголем и разрушил прилавок со спиртным

Фото: скрин записи в камер видеонаблюдения

Странный путь борьбы с «зеленым змием» выбрал житель Дюртюлей. На днях камеры видеонаблюдения в местном продуктовом магазине зафиксировали, как пошатывающийся молодой человек подходит к прилавку со спиртным и резко бросает в него тяжелый предмет, похожий на камень. Бутылки с грохотом падают на кафельный пол и разбиваются, но это не останавливает дебошира, и он продолжает уже голыми руками крушить витрину с алкоголем. Продавцы и охранник магазина никак не могли успокоить разбушевавшегося посетителя, поэтому вызвали полицейских, которые доставили хулигана в отделение. Выяснилось, что мужчина был нетрезв и даже в отделении полиции продолжал вести себя вызывающе.

- Составлен административный протокол по статье «уничтожение или повреждение чужого имущества». В следственный комитет направлены материалы по факту оскорбления сотрудника полиции. Предположительный ущерб магазину составил около 10 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Похожий случай произошел в начале марта в поселке Уптино Уфимского района. Там нетрезвый 43-летний мужчина пришел в магазин и потребовал у продавщицы отпустить ему бутылку водки в долг. Получив отказ, мужчина разозлился, вытащил нож и стал кидаться на продавщицу и другую посетительницу магазина. И только когда вмешался другой посетитель – молодой и крепкий мужчина – дебошир ретировался, но вскоре был задержан полицейскими. В отношении ранее судимого жителя Иглинского района возбудили уголовное дело по статье «Разбой».