B2b-маркетплейс «на_полке» выходит в Башкирию

Платформа помогает предпринимателям региона автоматизировать закупки, а поставщикам предоставляет новый канал продаж.

Башкортостан стал шестым регионом присутствия b2b-маркетплейса «на_полке» (входит в экосистему Сбера) после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. В 2021 году компания рассчитывает запустить представительства еще в четырех регионах.

Маркетплейс «на_полке» помогает малому бизнесу делать закупки в интернете напрямую у крупных поставщиков и производителей. Основные пользователи платформы — это несетевые магазины «у дома», а также кафе, гостиницы и офисы. Сервис «на_полке» позволяет торговым точкам расширять ассортимент, сокращать издержки и автоматизировать процесс закупок.

На маркетплейсе представлены 35 категорий продовольственных и непродовольственных товаров от 440 поставщиков. Покупать товары на маркетплейсе мелким оптом могут любые юридические лица и индивидуальные предприниматели. На апрель 2021 года на платформе зарегистрировались более 46 тысяч пользователей. Средний чек заказа составляет 14,5 тысяч рублей. Оборот заказов «на_полке» в 1 квартале 2021 года по сравнению с 4 кварталом 2020 года вырос на 22%.

Алексей Ширяев, руководитель b2b-маркетплейса «на_полке»:

Для поставщиков и производителей Башкирии маркетплейс «на_полке» — это новый канал продаж, который позволяет расширять клиентскую базу и продвигать новинки. Сервис помогает наладить онлайн-продажи как крупным поставщикам и производителям, так и небольшим локальным компаниям. А кроме того, «на_полке» поможет открыть башкирские бренды для предпринимателей из других регионов.

Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

Несетевые магазины шаговой доступности составляют основу продовольственной розницы Башкирии. По официальным данным, почти 60% продуктовых магазинов республики относятся к этому сегменту. Причем значительная часть этих торговых точек находится в сельской местности, куда многие поставщики еще не наладили поставки. Теперь несетевая розница получит простой и удобный доступ 24/7 к предложениям местных производителей и поставщиков, а производители — доступ к огромной аудитории торговых точек малого бизнеса.

Онлайн-продажи на маркетплейсе уже начали крупные оптовые компании «Рэйд 21», «Одиссей», «Пивная карта», «Гранд Аква», «Кармаскалинский Хлебокомбинат», локальные производители продуктов для здорового питания.

О b2b-маркетплейсе «на_полке»

B2b-маркетплейс «на_полке» — совместный проект Сбера и Эвотора. Работает в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Уфе. Сервис позволяет малому и среднему бизнесу делать онлайн-заказы товаров напрямую у производителей и поставщиков, экономя время и увеличивая маржу. В сервисе зарегистрировано более 46 000 пользователей. Каждый второй клиент сервиса «на_полке» делает повторный заказ. С мая 2020 года в Москве и Московской области «на_полке» также работает с физическими лицами.

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