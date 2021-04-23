«Угрожал матери»: из-за чего на самом деле молодой уфимец расстрелял знакомого на автовокзале

Несколько выстрелов в упор не оставили Расулу шансов на выживание

В июне 2019 Уфу потрясла трагедия, разыгравшаяся средь бела дня в районе Южного автовокзала. 24-летний уфимец устроил пальбу: из охотничьего карабина расстрелял своего приятеля, подъехавшего на встречу, после чего начал крушить автомобиль. 4 пули прошили грудь и шею парня: он мгновенно скончался от острой кровопотери. Его спутницу также задело рикошетом от пули, но благодаря своевременной медицинской помощи, девушку удалось спасти.

Андрей чистосердечно признался в содеянном и сотрудничал со следствием

Расследование уголовного дела длилось 1,5 года, и в конце 2020 суд присяжных признал Андрея Б. виновным в убийстве, причинении среднего вреда здоровью по неосторожности и в порче чужого имущества со значительным ущербом. Учитывая смягчающие обстоятельства и сложив частично все сроки, суд отправил парня на 9 лет в колонию строгого режима. Естественно, родственники потерпевших остались недовольны столь мягким приговором, они рассчитывали, что уфимец отправится как минимум на 15 лет за решетку. Впрочем, во время суда выяснились неожиданные подробности, благодаря которым стало понятно – почему подсудимый решился на кровавую расправу.

Суд присяжных отправил уфимца в колонию строгого режима на 9 лет

«ЗНАЮ, ГДЕ ЖИВЕТ ТВОЯ МАТЬ»

С 24-летним Расулом А. Андрей познакомился в мае 2019. Парень готовился к экзаменам и посетовал, что сессию, скорее всего, ему не сдать. Очень уж строгие профессора. Расул успокоил студента, что у него есть знакомые в университете, и за скромное вознаграждение он поможет закрыть сессию.

Вот и экзамены позади, семестр благополучно закрыт, но тут позвонил Расул, заявив, что частично все же выполнил свои услуги и рассчитывает получить за это 30 тысяч рублей. На все уверения Андрея, что он вообще-то своими силами сдал сессию, Расул начал угрожать расправой ему и его матери, для убедительности продиктовав ее домашний адрес. Кроме того, парень пообещал «серьезные проблемы» и в университете, и по месту работы Андрея, поэтому тот был вынужден согласиться на встречу.

Андрей принес с собой охотничий карабин и патроны

Вечером 9 июня Андрей приехал к остановке Южного автовокзала, где договорился встретиться с Расулом. Заприметив белую «Приору», припаркованную неподалеку, парень достал из своей машины охотничий карабин, быстрым шагом подошел к «Приоре» и быстро выстрелил несколько раз в Расула, после чего бросил ружье и начал пинать машину и бить по ней кулаками. Прибывшие полицейские оттащили Андрея в сторону, пока очевидцы пытались оказать помощь пострадавших. Расул скончался мгновенно, его 25-летней попутчице отрикошетила пуля в бок, но кровотечение успели остановить, и она выжила.

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В СТРЕЛЬБЕ НА ОСТАНОВКЕ НЕ УГЛЯДЕЛИ «ОБЩЕПАСНЫЙ СПОСОБ»

Изначально следователи рассматривали версию, что убийство Андрей совершил из корыстных побуждений – просто не хотел отдавать деньги. вскрывшееся обстоятельство про многочисленные угрозы и шантаж стало одним из смягчающих обстоятельств при вынесении приговора.

Второй момент – уфимцу вменяли убийство, совершенное общеопасным способом. Ведь поблизости была остановка, и мог пострадать кто-то из прохожих. Многочисленные экспертизы показали, что стрелял уфимец целенаправленно в одного человека, поэтому никакой угрозы окружающим не было. Что касается раненой девушки, суд также вынес решение, что это была не попытка убийства, а роковое стечение обстоятельств, и статью переквалифицировали на менее тяжкую «причинения среднего вреда здоровью по неосторожности». Именно поэтому заявленный иск уфимки на миллион рублей в счет возмещения морального ущерба суд отклонил.

Родные Расула убеждены, что никакого шантажа от их родного не было

Матери убитого Расула, которая проходила по делу потерпевшей, иск о моральной компенсации суд все же удовлетворил, все -таки женщина потеряла единственного сына-кормильца. Андрей Б. будет должен выплатить ей миллион рублей. За разбитый автомобиль парню тоже придется ответить, несмотря на то, что его семья выплатила компенсацию в 86,5 тысяч рублей.

В итоге с учетом молодого возраста, положительных характеристик с места работы и учебы, а также приняв во внимание «противоправное» поведение погибшего Расула, суд отправил молодого уфимца в колонию строгого режима на 9 лет. Впрочем, выйдет он оттуда на год раньше, потому что в срок наказания зачтется год, который Андрей провел в СИЗО.