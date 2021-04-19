Замерзший труп пропавшего мужчина и жестокое убийство: самые громкие ЧП, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

Если бы не удерживающие детские кресла, трагедии было бы не избежать

Минувшая неделя выдалась в Башкирии относительно спокойной, но все же несколько происшествий вызвали большой резонанс у жителей республики. Жестокое убийство, замерзший в лесу труп и пострадавшие в аварии дети – вспомним самые громкие ЧП за последние 7 дней.

ПОД УФОЙ В ЛЕСУ НАШЛИ ТЕЛО МОЛОДОГО МУЖЧИНЫ

Печально закончились поиски 28-летнего уфимца Мухаммата Б., который пропал в ночь на 12 февраля. Его тело было обнаружено в лесополосе неподалеку от собственного дома в поселке Нагаево. По предварительным данным, молодой мужчина скончался от переохлаждения.

Ранее в беседе с «КП-Уфа» жена Мухаммата рассказывала, что в тут ночь муж вышел из дома «подышать свежим воздухом» и не вернулся обратно. Из-за сильного снегопада следы мужчины замело, на его поиски вышли полицейские и волонтеры, но найти его тело удалось только через два месяца. Окончательно причину смерти мужчины установить судмедэкспертиза.

ЖИТЕЛЬ БАШКИРИИ УБИЛ БЫВШУЮ ЖЕНУ И ПОДЖЕГ ДОМ

В Учалах 52-летний мужчина на почве ревности расправился со своей бывшей женой, после чего поджег дом и попытался покончить с собой. Как рассказали следователи, 50-летняя женщина пришла к экс-супругу, чтобы попросить денег в долг, после чего началась ссора. Обезумевший мужчина несколько раз ударил несчастную ножом в грудь, а потом добил ее ударом обухом топора по голове, а тело спрятал в сарае, а потом выбросил в колодец. Когда в дом пришли полицейские, то сельчанин сначала поджег избу, а потом попытался покончить с собой, но его успели спасти. Сейчас в обстоятельствах и причинах случившегося разбираются сыщики, а сам подозреваемый отправлен в СИЗО.

В АВАРИИ ПОСТРАДАЛИ ДВОЕ МАЛЫШЕЙ, А ИХ ОТЕЦ СЛОМАЛ ПОЗВОНОЧНИК

В минувший вторник в Баймакском районе произошла авария, в которой едва не погибли дети. Там неподалеку от деревни Галеево на большой скорости вылетела в кювет и перевернулась «Лада Гранта». За рулем автомобиля находился 30-летний местный житель: он получил перелом позвоночника. Также в салоне «Гранты» находились двое малышей двух и четырех лет. От серьезных травм детей спасло только то, что они находились пристегнутыми в удерживающем кресле. Вместе с отцом малышей на скорой доставили в ближайшую больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские. Им предстоит узнать, что стало причиной съезда в кювет. Очевидцы аварии отмечают, что когда водителя доставали из искореженной машины, чувствовался запах алкоголя.