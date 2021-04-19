«Уфа» разгромила московский «Спартак» в день его рождения

Фото: ФК "Спартак"

Матч против московского «Спартака» для любого российского клуба является особенным. Народная команда с огромной базой болельщиков, один из самых высоких бюджетов в премьер-лиге, в составе сплошь футболисты мирового класса – обыграть эту махину всегда в удовольствие.

К тому же «Спартак» совсем не чужой для недавно вернувшегося генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, который год назад именно туда перебрался на новое место работы. История этого союза продлилась недолго, а увольнение до сих пор вызывает большие вопросы, так как по результатам все было нормально – в дело вмешались какие-то внутренние процессы.

«УФА» ПОЛЕТЕЛА ВПЕРЕД

Только прозвучал стартовый свисток Виталия Мешкова, как сразу стало понятно, что все стартовые прогнозы можно выкидывать в урну. Московский «Спартак» в этот день праздновал свое 99-летие. Абсолютно все были уверены, что хозяйская команда бросится вперед, сделает ставку на быстрый гол и будет владеть подавляющим преимуществом.

В реальности же «Уфа» не то, что дерзко отвечала, она просто управляла происходящим на поле. Именно атаки гостей были острее, «горожане» достаточно легко находили свободные зоны и создавали супермоменты. «Спартаку» долгое время попросту везло: то вратарь Максименко немного подтащит, то башкирским футболистам не хватало точности.

Распечатать ворота удалось только на 45-й минуте. Это Камилов классно открылся в штрафной и откликнулся на передачу Мрзляка – 0:1. Это была высшая степень справедливости.

Московские болельщики наверняка предполагали, что такая пощечина позволит их любимой команде в перерыве взбодриться и прийти в себя. Но на второй тайм вышли все те же ребята все в том же настроении. «Уфа» же продолжала разрывать. Один только Андрич мог забивать три-четыре гола – мяч у него катастрофически не шел в ворота. Зато получилось у других. Так, Мрзляк забил на 48-й минуте, а Камилов оформил дубль на 87-й после того, как сам же добил после незабитого пенальти.

В итоге 0:3 на табло и полное разочарование на глазах местных фанатов, которые устроили настоящую обструкцию футболистам после матча. Но зато сколько радости у «уфимцев». Таких приятных моментов в стане башкирской команды не было уже давненько.

СУМАСШЕДШАЯ ОТДАЧА

- Знали, что «Спартак» не совсем качественно разыгрывает постепенные атаки. С учетом того, что не было Соболева, мы отдавали две трети поля сопернику, чтобы убегать в быстрые атаки. В первом тайме у наших ворот моментов вообще не было, у нас было три опасных атаки, забили один гол. Во втором тайме попросили первые 15 минут сыграть активно и агрессивно. Забили второй гол, могли еще несколько следом. В целом, благодарен футболистам, отдача сумасшедшая, и через нее приходит результат, - поделился рецептом успеха после матча главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов.

Начало у нового наставника «горожан» получается по-настоящему фантастическим – две игры, два разгрома соперников по 3:0. Если над первой победой над «Ахматом» в прессе еще ехидничали, якобы грозненцами ничего не было нужно, то вот после «Спартака» такие разговоры попросту невозможны. Москвичи стремятся в Лигу чемпионов и на кону стоят большие деньги. Эта осечка вполне может очень больно аукнуться на финише сезона.

«Уфе» же расслабляться пока рано. Команда выбралась из зоны вылета, но отставание от нее по-прежнему минимальное. Кажется, что футболисты наконец нащупали ритм игры, они теперь не просто катают мяч по полю, а играют. Притом делают это весьма эмоционально и вдохновенно.

СКАЗАНО

Гендиректор «Уфы» Шамиль ГАЗИЗОВ:

- Хорошая получилась игра, могли забить еще больше. Команда была сегодня настроена. Нам нужны были три очка, нужно сохранять место в РПЛ. Поблагодарил ребят после игры и сказал большое спасибо Алексею Стукалову. Мы сегодня показали, что мы команда и можем биться с лучшими командами России.