Бизнес-поместье и дом со своей кумысной станцией: как живут уфимские богачи

Цены на элитные частные дома рядом с Уфой могут доходить до 100 миллионов рублей Фото: cian.ru

Редакция «КП-Уфа» продолжает изучать рынок элитной недвижимости башкирской столицы. К лету предложения о продаже дорогих коттеджей стали куда интереснее.

Напомним, что похожий материал мы выпускали зимой 2021 года. Тогда самым дорогим домом в нашей подборке был элитный коттедж в Чесноковке за 72 миллиона рублей. Но, как это обычно бывает, ближе к лету на рынке появились еще более интересные предложения недвижимости. Показываем, в каких условиях готовы жить уфимские мажоры и их семьи.

БИЗНЕС-ПОМЕСТЬЕ В ЮМАТОВО

Первым в нашем списке элитных домов оказался огромный коттедж почти на 1000 «квадратов» в Юматово под Уфой.

Продавец уверяет, что за 100 миллионов новый владелец получит «резиденцию для состоятельного покупателя или бизнес-поместье». Трехэтажный дом удивляет своими параметрами – пять спален, четыре санузла, две кухни, каминный зал, собственный склад и тренажерный зал и даже кинотеатр.

Дом построили на участке в 18 соток – этого точно хватит для всех хозяйственных нужд новых владельцев. До Уфы из «бизнес-поместья» на машине можно добраться за 25 минут.

УСАДЬБА В КОТОРОЙ НИКТО НЕ ЖИЛ И 40 СОТОК ЗЕМЛИ

Такой вариант подойдет для состоятельных граждан, которые не хотят далеко уходить от собственного огорода. На 40 сотках земли в Нагаево разместили трехэтажный дом в 460 «квадратов», второе жилое строение для гостей, банный комплекс с купелью, беседку с зоной барбекю и даже настоящий пруд!

Продавец уверяет, что в этом доме никто не жил с момента постройки Фото: cian.ru

В главном хозяйском доме есть спортивный зал, гостиная с камином, гардеробная и три «эко-спальни». Продавец утверждает, что в таком королевском коттедже с 2016 года еще никто не жил.

Цена всей этой красоты – 45 миллионов рублей. Город находится в 15 километрах от усадьбы.

КОТТЕДЖ В РАЙОНЕ ТЕЛЕЦЕНТРА

Переместимся в исторический центр Уфы. Здесь в 2008 году построили трехэтажный коттедж в 453 «квадрата» всего на семи сотках земли. Разбить просторный сад тут уж точно не получится.

Этот дом расположен в Ленинском районе Уфы Фото: cian.ru

Вместо этого новый хозяин получит отличную транспортную доступность до центра города. За пару минут можно оказаться на улицах Аксакова или Карла Маркса – удобно, если вы учитесь или работаете в старой части.

В коттедже есть необходимый минимум для домов подобного типа – спортзал, сауна, бильярдная, девять жилых комнат и огромная кухня-гостиная. У дома есть три отдельных входа, подъездные пути к которым зимой чистят коммунальные службы города.

ОГРОМНЫЙ ДОМ С КУМУСНОЙ СТАНЦИЕЙ

Пожалуй, это самое необычное предложение на рынке дорогой недвижимости под Уфой. За 50 миллионов рублей собственник предлагает купить дом в 420 «квадратов» и 50 соток земли в Бурцево. Коттедж непростой – вместе с домом отдают несколько производственных помещений, одно из которых оборудовано под молочный цех, в котором производят кумыс. Также на участке есть теплый гараж, эстакада для ремонта машин и небольшой столярный цех.

Рядом с этим коттеджем есть молочный цех Фото: cian.ru

Впрочем, на участке оборудованы места не только для работы. В главном двухэтажном здании есть сауна, большая гостиная и «свободное помещение», оборудованное под спортзал.

ЧЕТЫРЕХЭТАЖКА С ДИЗАЙНЕРСКИМ РЕМОНТОМ

В конце нашего списка элитной недвижимости – неплохой вариант в деревне Локотки, рядом с уфимским аэропортом. Сам четырехэтажный дом не такой большой – «всего» 360 квадратных метров, зато к нему прилагает участок в 32 сотки. На территории есть гараж, гостевой домик, баня и зона для шашлыков.

Владелец отмечает дизайн кухни в стиле «русской усадьбы» Фото: cian.ru

На четырех этажах дома есть спальни, гостиные, несколько уборных и кухня. Продавец отдельно отмечает, что дизайн помещений выполнен в стиле «русской усадьбы», концепцию которой разрабатывала уфимская студия дизайна.

Цена такой четырехэтажки – 45 миллионов рублей.

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