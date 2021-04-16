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Общество16 апреля 2021 12:43

Соседи загадочного «Замка Дракулы» в центре Уфы рассказали о его прошлом

Местные жители поделились подробностями истории необычного здания
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Так сейчас выглядит необычное здание на вершине «уфимской горы»

Так сейчас выглядит необычное здание на вершине «уфимской горы»

Фото: Рустем АХУНОВ

Накануне жители Уфы, прогуливаясь по новой набережной реки Белая, заметили, что на горе в районе бассейна «Юность» начали сносить необычное здание. Много лет на обрыве красовался дом, который благодаря своей архитектуре и фасаду получил в народе прозвище «Замок Дракулы». А этой весной его стали разбирать рабочие.

«Комсомолка» побывала на улице Местные Дубнячки, где располагается красивое, но уже полуразобранное здание, и поговорила с местными жителями об истории этого удивительного объекта. Как оказалось, раньше на месте «замка» стоял простой барак, где жил священнослужитель с семьей.

- Потом барак снесли и в 2007 году этот дом начали строить. Один металлург, состоятельный человек, хотел многоквартирный дом воткнуть сюда. Потом продал другим хозяевам это место. Там в подвале, кстати, даже свой бассейн есть, - делится местный житель Марат.

С улицы Местные Дубнячки открывается вид на Кооперативную поляну

Фото: Рустем АХУНОВ

По словам Марата, нынешний владелец хочет сделать на этом месте офисное здание.

- Сейчас рабочие уже один этаж надстроили, потом еще один будет. Как это будет выглядеть, пока неизвестно. Все документы у собственников есть, определятся уж. Это явно дело не одного дня и не одного года, - говорит местный житель.

Мужчина также рассказал, как строили ставший уже знаменитым «Замок Дракулы». Как выяснилось, место расположения для красивого здания выбрали не вполне удачное.

- Когда изначально дом строили, там специальной установкой даже бурили скалу и сваи шестиметровые забивали. Все-таки, скала здесь очень непредсказуемая – много известнякового плитняка, а он размывается водой очень хорошо. Если даже бетоном все залить, его может смыть, - вспоминает Марат.

Напомним, несколько лет назад необычное здание на улице Местные Дубнячки выставляли на продажу. За здание площадью 1200 квадратных метров и участком в 15 соток земли продавали за 23 млн рублей.

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