Победа в шоу #ДебатыКандидаты может принести уфимскому блогеру-медику 30 миллионов и место в Госдуме

Это первое в истории политическое реалити-шоу в России. Призовой фонд в нем 30 миллионов рублей. Участвовать в шоу #ДебатыКандидаты мог любой желающий. Кроме денег победитель получит право побороться за кресло депутата Госдумы на предстоящих осенних выборах от партии "Новые люди". Первый эпизод шоу уже можно посмотреть в интернете.

Первым этапом для отбора участников шоу стали видеовизитки. Экспертное жюри определило авторов лучших 30. Эти счастливчики прошли в следующий этап. Теперь они разделены на три команды и живут в доме на подобие ТикТок-хауса, где выполняют различные задания и пытаются проявить себя. Авторы проекта рассказали, что лучшие специалисты медиасферы проведут для конкурсантов тренинги по развитию персонального имиджа и публичным выступлениям, а наставниками участников шоу станут звезды шоу-бизнеса и известные блогеры-миллионники.

В шоу принимает участие и житель Уфы Арслан Нигаматьянов.

Он представил на суд жюри уникального шоу #ДебатыКандидаты проект в защиту государственного строя России. Медик с политическим мышлением уверен, создав информационную площадку он сможет внести свой вклад в защиту страны от таких явлений, как "Навальный", цветные революции и других европейских веяний. Уже сейчас молодой человек в перерывах между работой в «красной зоне» начинает «раскачивать» свой Ютюб-канал. Пока записывает сам, но в будущем планирует приглашать в свою мини-студию экспертов, проводить стримы, прямые эфиры. Таким образом он хочет пропагандировать в обществе правоцентристские ценности. Если проект будет реализован – это уже будет не просто канал на Ютюбе, а полноценное информационное пространство – сайт, ютюб-канал и газета с бесплатным распространением.

Важно, что участники проекта #ДебатыКандидаты – это обычные люди без политического опыта. Мы хотим показать, что политика – это часть жизни каждого человека. Участники пройдут через испытания и узнают, с какими трудностями сталкиваются кандидаты во время избирательной кампании. Так что у проекта ещё и функция политического просвещения, - сообщил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Шоу можно увидеть на Youtube-канале партии «Новые люди» и в Instagram https://www.instagram.com/kandidat.show/

На выборах в 2020 году Новые люди сумели пройти по партийным спискам в четыре региональных парламента в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этом году Новые люди намерены выставить более 200 кандидатов-одномандатников и партийный список на выборах в Госдуму.

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