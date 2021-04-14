«Кровь ручьём течет вдоль дороги»: в Башкирии 26-летний парень погиб за месяц до дня рождения

Алексей последнее время работал на стройке. Фото: соцсети

В Башкирии с приходом тепла открыли сезон и мотоциклисты. К сожалению, уже появились и первые жертвы. Так, вчера в Стерлитамаке, около 6 вечера на улице Мира, 25-летний мотоциклист погиб под колесами троллейбуса.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, водитель двухколесного транспорта не справился с управлением и упал, угодив прямиком под колеса проезжающего рядом троллейбуса. От полученной травмы головы парень мгновенно скончался до приезда скорой помощи.

- Он был в шлеме, упал лицом вниз, поэтому погиб. Мотоцикл между ног был – как ехал, так и упал, не успел среагировать. Еще в наушниках был, может, музыку слушал и отвлекся. Очень жаль, совсем ведь еще молодой, соболезнования родным и близким, - рассказывает очевидец аварии Ахмет К.

От полученных травм мотоциклист скончался до приезда скорой помощи. Фото: ГИБДД РБ

- Жуткое было зрелище! Любил скорость, наверное. И вот один миг и уже лежит совершенно без движений, не дожив до приезда скорой, а кровь ручьём течет вдоль дороги. И ему уже ничего не нужно, ни байка, ни скорости. Думают ли об этом любители быстрой езды? – сокрушается еще одна очевидица ДТП Гульсасак К.

ОТСЛУЖИЛ В АРМИИ, РАБОТАЛ НА СТРОЙКЕ

Погибшим в аварии оказался 25-летний житель Стерлитамака Алексей А. Знакомые отзываются о нем, как о добром, трудолюбивом и веселом парне. Алексей отслужил в армии, последнее время работал на стройке. Молодой человек жил в гражданском браке со своей девушкой, а в свободное время катался на любимом мотоцикле по городу.

Парень очень любил гонять по городу на своем мотоцикле. Фото: соцсети

- Я с ним вместе работал в одной бригаде на стройке. Когда узнал о ЧП, сразу приехал на место ДТП на опознание. 19 мая он хотел справить свой день рождения, готовился к празднику. Алексею бы через месяц исполнилось 26 лет.… Очень жалко, что так рано он ушел из жизни, - соболезнует коллега погибшего парня Илья К.

- Как жаль. Только ведь жизнь началась у парня, совсем еще мальчишка, какое горе родителям. Родственникам сил выдержать такую трагедию, - скорбит еще одна знакомая Виктория Ю.

Похоронят Алексея завтра в родном Стерлитамаке. Похоронами сейчас занимается его мама.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшего Алексея А.