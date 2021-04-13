«Пусть душа твоя войдет в рай»: молодая активистка из Башкирии погибла в страшной трагедии на трассе

Азалия видела свою цель в жизни в помощи другим людям

В минувшее воскресенье в Белорецком районе произошло ДТП, в котором погибла молодая девушка из Сибая, еще четверо пассажиров получили травмы. Напомним, что все произошло около 7 часов вечера на 209 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Там водитель заднеприводного микроавтобуса Toyota Hiace не справился с рулевым управлением, после чего машину вынесло с дороги в кювет и опрокинуло набок.

Как позже сам объяснит 46-летний водитель, микроавтобус он перегонял по просьбе друга из Сибая в Уфу. Чтобы подзаработать, мужчина решил взять попутчиков – всего в салоне поместились семь человек, включая самого водителя. Однако во время поездки у микроавтобуса лопнуло заднее колесо, из-за чего машина потеряла управление.

- После Белорецка заднее колесо лопнуло навылет, машину закрутило и выкинуло на обочину, в кювет, - рассказал автоинспекторам о причине аварии водитель иномарки.

Машину вынесло с дороги и разворотило от удара

- Водитель не гнал, не превышал скорость, все пассажиры были пристегнуты. Лопнуло колесо, мы слышали хлопок. А потом все закрутилось, и нас выбросило с дороги, - рассказывает еще один пассажир микроавтобуса Хасбулат И.

На помощь пострадавшим бросились проезжающие мимо водители, но машина была сильно искорежена. Доставать пострадавших из салона пришлось спасателям. Четверых пассажиров (все они жители Сибая – Ред.) отвезли в больницу. К сожалению, 24-летняя пассажирка получила слишком тяжелые травмы и скончалась в карете скорой помощи. Еще двух девушек 16 и 19 лет, а также 28-летнего мужчину доставили в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает.

- По факту аварии начато расследование, будут устанавливаться все причины и обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ОСТАЛИСЬ РОДИТЕЛИ И СЕСТРА-БЛИЗНЕЦ

Погибшей в аварии оказалась 24-летняя жительница Сибая Азалия Киекбаева. О ее трагической гибели рассказал в соцсетях депутат Госдумы Зариф Байгускаров.

- В страшном ДТП оборвалась жизнь светлого человека нашей команды из Сибая Азалии Киекбаевой. Она всегда была готова прийти на помощь, оказать поддержку нашим начинаниям. Целеустремленная Азалия всегда и во всем была лучшей, прожила свою короткую, но яркую жизнь добросовестно и честно. Без неё не могу представить дружеские встречи нашей команды. Недавно мы с ней поговорили, она мне рассказала о своей работе. Что она получает удовольствие тогда, когда удается помочь простым людям, увидеть в их глазах радость и благодарность, - вспоминает Зариф Байгускаров.

Азалия и Камилла были активными членами молодежной команды Зарифа Байгускарова. Фото: Зариф Байгускаров, ФБ

У погибшей не было еще собственной семьи, но остались родители и сестра-близнец. Они до сих пор не могут прийти в себя и поверить, что их любимой девочки больше нет. Многочисленные друзья и знакомые Азалии тоже вспоминают о ней только добрыми словами.

- Спи спокойно, пусть душа твоя попадет в рай, - соболезнуют близкие девушки.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным Азалии Киекбаевой.