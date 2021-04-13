Вместо фитнес-клуба обычный магазин: в Уфе разгорается война внутри элитной новостройки

Застройщик обещал открыть в доме с дорогими квартирами элитный фитнес-клуб. Но спустя 3 года жильцы получили продуктовый магазин на 500 «квадратов».

А БЫЛ ЛИ ФИТНЕС?

– В 2018 году мы решили продать свою двушку в «хрущевке» и переехать в более престижный дом, – рассказывает «КП» Лариса К. – Долго выбирали новое жилье. Хотелось, чтобы двор был хороший, парковки, детская площадка, в пешей доступности магазины, фитнес – семья у нас спортивная. Выбрали «Умный дом» на Бакалинской.

Застройщик прямо в договоре прописал будущее наполнение «Умного дома». Одним из пунктов шел фитнес зал с бассейном в доме – отличное конкурентное преимущество. 26–этажку сдали вовремя, жильцы заселились, перезнакомились и стали ждать. Прошел год, второй – помещение фитнес–клуба на первом этаже пустовало. Хотя в нем уже провели все инженерные сети и даже оборудовали бассейн.

– Все это время мы задавали вопросы, – продолжает Лариса. – Застройщик отвечал, что подыскивает арендатора среди существующих спортивных сетей. А в январе-феврале года мы вдруг заметили, как в помещении сломали все внутренние перегородки, засыпали бассейн битым кирпичом и начали ремонт. К открытию явно готовился не фитнес–клуб: в помещении протянули отдельную от жилой вентиляцию с выходом на детскую площадку, над входом появилась вывеска магазина «Магнит»…

Даже успели построить бассейн

Но новый собственник засыпал бассейн кирпичами

ВЫГОДНАЯ СДЕЛКА

Возмущенные жильцы собрали инициативную группу и обратились к застройщику. Тот развел руками: помещение он продал частному лицу с назначением: помещение спортивного назначения (фитнес зал, бассейн). Цена соответствующе дешевая – 570 квадратных метров ушли за 18 миллионов рублей. В итоге новый собственник, купив огромную площадь по рекордно низкой цене за «квадрат», тут же заключил договор с сетью продуктовых магазинов.

– У нас претензии к новому владельцу, – говорит Лариса. – Во–первых, помещение он покупал под определенные прописанные в договоре цели. Во–вторых, по всем законодательным нормам в нем нельзя открывать продуктовый магазин! Нижней парковкой мы уже не можем пользоваться. Там постоянно грузовые машины, и это при том, что магазин еще не открылся. В конце концов, мы платили огромные деньги не за то, чтобы вместо фитнес–клуба в элитном доме появились тараканы, мусор и шум промышленных холодильников!

То, что обещал застройщик

Жильцы дома утверждают, что хозяин горе-фитнес-клуба на контакт не идет. На собрание собственников он отправил представителя, который ответил кратко: помещение не жилое, и мы имеем право распоряжаться им как пожелаем.

Ситуация таким образом постепенно переходит в режим войны. Жильцы планируют идти до конца – они обратились в надзорные ведомства и намерены судиться.

«Комсомольская правда» продолжит следить за происходящим.