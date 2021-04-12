В Башкирии проходит добровольная вакцинация нефтяников от COVID-19

Запись на вакцинацию исключительно добровольная

Больше вакцинированных – крепче коллективный иммунитет к коронавирусу. Таков главный лейтмотив проводимой по всей России прививочной кампании от COVID-19. Одними из первых к ней присоединились башкирские нефтяники. Сейчас на предприятиях «Башнефти», входящей в структуру «Роснефти», массовая вакцинация работников в самом разгаре. Как говорят специалисты отрасли, подобные меры позволят защитить здоровье нефтяников и обеспечить бесперебойную производственную деятельность компании. Стоит отметить, что за все время пандемии коронавируса ни одна из производственных площадок «Башнефти» не прекращала работу.

Перед началом вакцинации, башкирские нефтяники подали заявки, на основании которых были сформированы группы из нескольких тысяч человек. Все они – добровольцы, желающие привиться от ковида и тем самым обезопасить своих коллег, родных и близких от вероятности заражения.

Для башкирских нефтяников работают 14 стационарных пунктов вакцинации

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

Всего для работников «Башнефти» и сервисных организаций, также входящих в состав «Роснефти», подготовили 14 специализированных пунктов вакцинации в девяти городах по всей республике. Поскольку для компании Башкирия – основной регион присутствия, то и основная масса сотрудников проживают именно здесь. Сейчас привиться от COVID-19 башкирские нефтяники могут в Уфе, Октябрьском, Туймазах, Нефтекамске, Янауле, Дюртюлях, Ишимбае, Кумертау и поселке Приютово. В пунктах вакцинации имеется все необходимое оборудование, они полностью соответствуют всем требованиям для ее проведения.

КАК ПРОХОДИТ

Для прохождения вакцинации от коронавируса работники подают заявки, на основании которых формируются группы. Далее все проходят предварительный медицинский осмотр. При этом, для желающих привиться есть требование: они не должны были болеть коронавирусом и не должны иметь к нему антитела. К тому же, есть и ряд медицинских противопоказаний, из-за которых вакцинацию проходить не рекомендуют специалисты.Непосредственно перед процедурой желающим привиться измеряют температуру и проводят первичный осмотр. Там же, в пункте вакцинации специалисты сделают экспресс-тест на антитела. Это нужно для того, чтобы понять, нужна ли прививка желающему ее получить.

Башкирские нефтяники перед вакцинацией проходят медицинский осмотр

Как сообщили в «Башнефти», на сегодняшний день во всех офисах, на производственных объектах и заводах «Башнефти» сохраняются антиковидные ограничения. Работникам на входе обязательно замеряют температуру, в помещениях положено находиться в медицинской маске и перчатках, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться дезинфицирующими средствами. На территории каждого производственного объекта или офисного помещения имеются дезинфицирующие средства. В компании отмечают, что на данный момент продолжается массовое тестирование сотрудников на антитела и сбор дополнительных заявок на прививки от коронавируса.